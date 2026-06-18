Después del caos en Constitución: se normalizó el servicio de Tren Roca

La cuenta oficial de trenes argentinos comunicó que ya se reestableció la falla técnica que había provocado el corte.
Después del caos en la terminal de Constitución debido a que no llegaban ni salían trenes de la línea Roca por una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica, se normalizó el servicio esta mañana.
Desde Trenes Argentinos habían informado que los ramales La Plata y Bosques se encontraban limitados por falla técnica de catenaria -sistema de alimentación eléctrica- en Constitución. Los ramales afectados eran Bosques-Q, La Plata, Alejandro Korn, Bosques-T y Ezeiza. Además, la aplicación oficial de la empresa ferroviaria informó que otras líneas también presentaban problemas operativos: en el Tren Mitre, el ramal Villa Ballester-Zárate registra demoras de unos 20 minutos por inconvenientes técnicos. Una situación similar ocurrió en el Belgrano Sur, especialmente en el servicio que conecta Buenos Aires con González Catán.
Las complicaciones, que se dieron pocos días después de la entrada en vigencia del nuevo aumento del transporte público desde el 15 de junio, se normalizaron desde las 9.20. En el caso de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la tarifa tuvo una suba del 2%, dentro del esquema de actualización escalonada definido para los próximos meses.
Con la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo para viajes de hasta tres kilómetros pasó de $714 a $728,28. Para quienes cuentan con tarifa social, el valor aumentó de $321,30 a $327,72, mientras que con SUBE sin registrar pasó de $1.428 a $1.456,56.
Los valores continúan aumentando según la distancia recorrida: los viajes de 3 a 6 kilómetros tienen un costo de $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y los trayectos superiores a 27 kilómetros alcanzan los $1.107,19 con SUBE registrada.
En los trenes, la tarifa mínima vigente desde el 1° de junio para recorridos de una sección es de $350 con SUBE registrada, $157,50 con tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 abonando en efectivo. Para recorridos más extensos, los valores ascienden a $470 en dos secciones y $590 en tres secciones.
Desde la Secretaría de Transporte establecieron nuevas actualizaciones tarifarias para los próximos meses, con aumentos previstos hasta septiembre.
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