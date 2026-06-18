General |

Después del caos en Constitución: se normalizó el servicio de Tren Roca

La cuenta oficial de trenes argentinos comunicó que ya se reestableció la falla técnica que había provocado el corte.

Después del caos en la terminal de Constitución debido a que no llegaban ni salían trenes de la línea Roca por una falla técnica en el sistema de alimentación eléctrica, se normalizó el servicio esta mañana.

Desde Trenes Argentinos habían informado que los ramales La Plata y Bosques se encontraban limitados por falla técnica de catenaria -sistema de alimentación eléctrica- en Constitución. Los ramales afectados eran Bosques-Q, La Plata, Alejandro Korn, Bosques-T y Ezeiza. Además, la aplicación oficial de la empresa ferroviaria informó que otras líneas también presentaban problemas operativos: en el Tren Mitre, el ramal Villa Ballester-Zárate registra demoras de unos 20 minutos por inconvenientes técnicos. Una situación similar ocurrió en el Belgrano Sur, especialmente en el servicio que conecta Buenos Aires con González Catán.

ADEMÁS: Causa Adorni: ordenaron nuevas medidas de prueba sobre su patrimonio

Embed

Las complicaciones, que se dieron pocos días después de la entrada en vigencia del nuevo aumento del transporte público desde el 15 de junio, se normalizaron desde las 9.20. En el caso de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la tarifa tuvo una suba del 2%, dentro del esquema de actualización escalonada definido para los próximos meses.

image

Con la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo para viajes de hasta tres kilómetros pasó de $714 a $728,28. Para quienes cuentan con tarifa social, el valor aumentó de $321,30 a $327,72, mientras que con SUBE sin registrar pasó de $1.428 a $1.456,56.

Los valores continúan aumentando según la distancia recorrida: los viajes de 3 a 6 kilómetros tienen un costo de $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y los trayectos superiores a 27 kilómetros alcanzan los $1.107,19 con SUBE registrada.

En los trenes, la tarifa mínima vigente desde el 1° de junio para recorridos de una sección es de $350 con SUBE registrada, $157,50 con tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 abonando en efectivo. Para recorridos más extensos, los valores ascienden a $470 en dos secciones y $590 en tres secciones.

Desde la Secretaría de Transporte establecieron nuevas actualizaciones tarifarias para los próximos meses, con aumentos previstos hasta septiembre.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados