Después del caos en Constitución: se normalizó el servicio de Tren Roca

Los valores continúan aumentando según la distancia recorrida: los viajes de 3 a 6 kilómetros tienen un costo de $823,21; de 6 a 12 kilómetros, $912,05; de 12 a 27 kilómetros, $1.003,45; y los trayectos superiores a 27 kilómetros alcanzan los $1.107,19 con SUBE registrada.

En los trenes, la tarifa mínima vigente desde el 1° de junio para recorridos de una sección es de $350 con SUBE registrada, $157,50 con tarifa social, $700 con SUBE no registrada y $1.100 abonando en efectivo. Para recorridos más extensos, los valores ascienden a $470 en dos secciones y $590 en tres secciones.

Desde la Secretaría de Transporte establecieron nuevas actualizaciones tarifarias para los próximos meses, con aumentos previstos hasta septiembre.