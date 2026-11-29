Lejos del sueño de la casa propia, el peso de la vivienda se siente cada vez más sobre el presupuesto familiar. De hecho, el 53% de los hogares encuestados dijo destinar más de la mitad de los ingresos al pago del alquiler. Si bien la cifra marcó una leve mejora en comparación con el año pasado (58%), sigue siendo "significativamente más alta" que en 2024 y 2022, cuando el número de hogares que gastaba la mitad o más de sus ingresos en abonar el alquiler era del 38% y el 32%, respectivamente.

"Lo que suele golpear con mayor fuerza a quienes alquilan no es un problema aislado, sino el efecto acumulativo de todo el combo sobre la economía cotidiana del hogar. A la pérdida de poder adquisitivo y a la dificultad para sostener el pago mensual se suman plazos contractuales más cortos, actualizaciones más frecuentes, mayor informalidad y una desigualdad estructural en la negociación entre partes que no están en igualdad de condiciones, dada la tensión entre vivienda como derecho y vivienda como mercancía o negocio", explicó Magalí Zirulnikoff, cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria y Observatorio del Derecho a la Ciudad, en diálogo con Popular.

"A esto se le agrega el peso de los esquemas de indexación y el endeudamiento (deudas indexadas y créditos que superan la capacidad de pago de las familias) que termina asfixiando el presupuesto familiar", subrayó.

Entre otros puntos destacados, el relevamiento señaló que el 70% de los hogares inquilinos del AMBA recortó consumos, el 49% gastó ahorros y el 31% se retrasó en el pago de gastos corrientes o deudas. Además, el 52% de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que los de tres años se redujeron del 30% al 7% entre 2024 y 2026. La informalidad también gana espacio, ya que el 30% de los hogares no cuenta con un contrato escrito, frente al 22% de 2025.

"A pesar de la desaceleración de la inflación en los últimos dos años, los aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46%, mientras que los anuales cayeron del 17% al 2%", indicó el documento realizado entre el 21 de agosto y el 16 de septiembre por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios (EIDAES-UNSAM) y el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC).

El desempleo, en tanto, suma más presión, ya que alcanzó al 10,1% de los hogares inquilinos en 2026, lo que implicó una suba respecto de la medición de 2025 (7,4%) y el número más alto desde 2021, cuando aún regían una serie de restricciones por la pandemia de coronavirus.

"Sin políticas de protección ni recuperación de ingresos, la flexibilización profundiza la precariedad, acorta contratos y traslada mayores costos y riesgos a quienes alquilan. El impacto cotidiano de tener que endeudarse o afrontar subas frecuentes hace que la situación actual sea más difícil de lo que se temía al inicio del decreto 70/2023", analizó Zirulnikoff.

Y de cara a futuro, resumió: "La evolución dependerá de qué ocurra con los ingresos reales, el empleo, la inflación y el acceso al crédito, así como de la orientación de las políticas públicas. Si persisten las dificultades para cubrir el alquiler con los ingresos corrientes y se mantiene la falta de alternativas accesibles, el riesgo es que crezcan el endeudamiento, la informalidad y las soluciones habitacionales precarias".