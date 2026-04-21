Investigan posible foco de cáncer en un barrio de Nueva Jersey: 28 casos en una misma calle

Especialistas médicos consultados remarcan que la concentración de casos “es llamativa”, aunque advierten que todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación directa entre los diagnósticos y la contaminación del suelo. Insisten en la necesidad de estudios epidemiológicos más amplios y sistemáticos.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP) inició conversaciones preliminares para analizar la situación y no descarta impulsar una evaluación de salud pública. Sin embargo, hasta el momento no se realizó una limpieza completa del predio, las multas al antiguo propietario siguen impagas y no hubo intervención federal.