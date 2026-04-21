Investigan posible foco de cáncer en un barrio de Nueva Jersey: 28 casos en una misma calle

Es en la localidad de Keyport, y sospechan del antiguo vertedero Aeromarine; autoridades evalúan iniciar una investigación sanitaria.
En la localidad de Keyport, Estados Unidos, residentes denunciaron la aparición de un posible “clúster” de cáncer en un sector del barrio, donde se habrían registrado 28 casos concentrados en una misma calle y sus alrededores. La situación generó preocupación entre vecinos y abrió interrogantes sobre un posible vínculo ambiental.
El caso tomó visibilidad a partir de un relevamiento informal realizado por Rusty Morris, un exresidente que elaboró un mapa comunitario con 41 marcas que identifican diagnósticos de cáncer en la zona. De ese total, 28 se concentran en un área específica del vecindario.
Los diagnósticos relevados incluyen una amplia variedad de enfermedades: cáncer de pulmón, próstata, cerebro, estómago, colon, tiroides, mama, apéndice, riñón e intestinos. Si bien el trabajo no constituye un estudio epidemiológico formal, sí fue suficiente para reactivar reclamos vecinales y pedidos de revisión oficial.
Uno de los focos de sospecha es el antiguo vertedero Aeromarine, que operó entre 1962 y 1979. Según pruebas limitadas, en el área se habrían detectado sustancias como benceno, bifenilos policlorados, plomo, arsénico y cloruro de vinilo, además de otros metales pesados que podrían haber afectado suelo, agua subterránea y aire durante décadas.
Especialistas médicos consultados remarcan que la concentración de casos “es llamativa”, aunque advierten que todavía no existe evidencia suficiente para establecer una relación directa entre los diagnósticos y la contaminación del suelo. Insisten en la necesidad de estudios epidemiológicos más amplios y sistemáticos.
El Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (DEP) inició conversaciones preliminares para analizar la situación y no descarta impulsar una evaluación de salud pública. Sin embargo, hasta el momento no se realizó una limpieza completa del predio, las multas al antiguo propietario siguen impagas y no hubo intervención federal.
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