Le robaron el celular y pide que le devuelvan las fotos de su hija fallecida

El hecho ocurrió en Neuquén hace un par de días. Kaina Holzinger pidió que le devuelvan la memoria del celular para recuperar fotos de su hija fallecida hace siete meses

En las redes sociales se viralizó un pedido dramático de una mujer a la que le robaron el celular en el que tenía imágenes de su hija recientemente fallecida. "No me importa el aparato ni la plata, si no esa voz y esas imágenes que no voy a volver a escuchar nunca", pidió.