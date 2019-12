Con 15 votos a favor y 9 en contra, el Proyecto de Ordenanza fue sancionado por el HCD para facultar al Departamento Ejecutivo a disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas “conducentes a un abordaje efectivo de las emergencias mencionadas”.

En su artículo 1º, la norma establece: “Declárese el estado de emergencia pública en materia Sanitaria, Alimentaria, Educativa, de Producción, Administrativa y Financiera de la municipalidad de Morón. La emergencia declarada tendrá efecto hasta el 31 de diciembre de 2020”.

Gabriel Barquero, concejal del Frente de Todos y vicepresidente del cuerpo deliberativo moronense, afirmó que “aprobamos en el Concejo la ordenanza que declara a Morón en estado de emergencia, para dotar al intendente Lucas Ghi de las herramientas necesarias para afrontar la crisis heredada”.

Por su parte, la concejala de Juntos por el Cambio, Analía Zappulla, señaló que “con una ordenanza llena de horrores técnicos, Lucas Ghi obtuvo superpoderes para no pasar sus medidas por el Concejo Deliberante. No sólo no quieren el control de la oposición: tampoco quieren que sus aliados participen en la toma de decisiones”.

Según informaron desde la comuna, la Emergencia Sanitaria está fundamentada en el preocupante desabastecimiento del Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle, y los centros de atención primaria, que hoy carecen de los insumos mínimos e indispensables para la atención.

La declaración de la Emergencia Educativa y de Infraestructura escolar apunta a una pronta intervención en la crisis

edilicia que atraviesan muchos de los establecimientos educativos del Partido, así como del cumplimiento del cronograma de clases, en los términos de la Ley provincial.

La Emergencia Alimentaria tiene como propósito garantizar a la población el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional.

También se declaró la Emergencia Productiva y de Emergencia Pymes, a efectos de sostener y fomentar las actividades económicas en el distrito, “frente a la difícil coyuntura que atraviesan vastos sectores del entramado Pyme, MIPyme, comercios y servicios profesionales”.

Por último, se facultó al D. E. a la creación de la “Comisión de verificación de créditos de la municipalidad de Morón”, con el fin de “determinar fehacientemente la existencia de la deuda pública que se reclama y, por ende, la legitimidad de los citados reclamos por prestaciones anteriores al 10 de diciembre, resultando pertinente establecer un mecanismo que permita proceder al examen de los antecedentes existentes relativos a los reclamos de referencia”.