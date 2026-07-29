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Un turista pasó 24 horas atrapado con su familia en una camioneta cubierta por la nieve

Un grupo de viajeros quedó aislado por un intenso temporal en el cerro Pissis. Uno de los afectados admitió que no estaban preparados y desde el sector turístico pidieron reforzar la prevención.

Un turista bonaerense pasó casi 24 horas atrapado junto a su familia dentro de una camioneta que quedó cubierta por la nieve en el Balcón del cerro Pissis, en Catamarca. El grupo integraba una caravana de vehículos que quedó inmovilizada luego de que un intenso episodio de viento blanco cubriera el camino en pocos minutos.

Fernando Millán, uno de los viajeros rescatados, contó que el fenómeno meteorológico cambió por completo las condiciones del lugar en muy poco tiempo. "En quince minutos el viento blanco tapó todo el camino", relató.

Según explicó, habían organizado el recorrido teniendo en cuenta el pronóstico y salieron antes del horario en el que se esperaba un cambio en las condiciones climáticas, sin embargo, alrededor de las 14:00 la caravana ya no pudo continuar por la tormenta de nieve.

Horas de incertidumbre dentro del vehículo

Con el avance de la nieve, los ocupantes permanecieron dentro de la camioneta mientras esperaban ayuda. La acumulación llegó a tapar incluso el caño de escape, por lo que no podían mantener encendido el motor para calefaccionarse debido al riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

"Después todo fue incertidumbre", recordó Millán. Más tarde, un ocupante de otro vehículo logró asistirlos para abrir una de las ventanas y facilitar la salida. Desde ese momento comenzaron a trasladarse entre distintas camionetas mientras aguardaban la llegada de los equipos de rescate.

Personal de Defensa Civil llegó caminando hasta la zona y, tras evaluar distintas alternativas, logró evacuar a los turistas por otro camino, ya que despejar la ruta original resultó imposible.

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Tras la experiencia, Millán reconoció que los propios visitantes también deben evaluar los riesgos antes de emprender este tipo de recorridos.

El Balcón del cerro Pissis, uno de los circuitos de alta montaña de Catamarca, fue escenario del operativo de rescate tras el fuerte temporal.

El Balcón del cerro Pissis, uno de los circuitos de alta montaña de Catamarca, fue escenario del operativo de rescate tras el fuerte temporal.

"También es un poco de inconciencia de los mismos turistas", afirmó, al señalar que en el ingreso al circuito existían carteles que advertían sobre la necesidad de contar con equipamiento adecuado para transitar en alta montaña.

Desde la Asociación de Guías de Turismo de Catamarca también plantearon la necesidad de fortalecer las medidas de prevención. Su presidenta, Juana Noguera, sostuvo: "Responsables somos todos", al referirse tanto al rol de los turistas como al de los prestadores y los organismos involucrados en la actividad.

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