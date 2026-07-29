Un turista pasó 24 horas atrapado con su familia en una camioneta cubierta por la nieve

"Después todo fue incertidumbre", recordó Millán. Más tarde, un ocupante de otro vehículo logró asistirlos para abrir una de las ventanas y facilitar la salida. Desde ese momento comenzaron a trasladarse entre distintas camionetas mientras aguardaban la llegada de los equipos de rescate.

Actualización del operativo en la cordillera



El COE informa que hasta las 8.30 hs de hoy el operativo desplegado ya permitió rescatar a 120 personas que habían quedado varadas por el intenso temporal de nieve. pic.twitter.com/Xb6Ff8Zik5 — Catamarca Gobierno (@CatamarcaGob) July 29, 2026

Personal de Defensa Civil llegó caminando hasta la zona y, tras evaluar distintas alternativas, logró evacuar a los turistas por otro camino, ya que despejar la ruta original resultó imposible.

Tras la experiencia, Millán reconoció que los propios visitantes también deben evaluar los riesgos antes de emprender este tipo de recorridos.

El Balcón del cerro Pissis, uno de los circuitos de alta montaña de Catamarca, fue escenario del operativo de rescate tras el fuerte temporal.

"También es un poco de inconciencia de los mismos turistas", afirmó, al señalar que en el ingreso al circuito existían carteles que advertían sobre la necesidad de contar con equipamiento adecuado para transitar en alta montaña.

Desde la Asociación de Guías de Turismo de Catamarca también plantearon la necesidad de fortalecer las medidas de prevención. Su presidenta, Juana Noguera, sostuvo: "Responsables somos todos", al referirse tanto al rol de los turistas como al de los prestadores y los organismos involucrados en la actividad.