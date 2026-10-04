El modelo de Lula apuesta por un desarrollo con una fuerte presencia estatal, un sistema tributario más progresivo, subas del salario mínimo y un refuerzo de programas sociales. Además, en materia de política exterior, aboga por un multilateralismo que no se ha cansado de defender en foros internacionales. En cambio, Flávio recoge un legado de su padre marcado por políticas de recortes, desregularizaciones, bajadas de impuestos, explotación de recursos naturales a gran escala, el endurecimiento de penas, y la supuesta recuperación de valores tradicionales, influenciados ampliamente por los movimientos evangélicos.

Sin embargo, mientras la lucha por la Presidencia se lleva todo el interés mediático, el poder se vuelve a jugar dentro de un Congreso en el que la bancada del 'centrão', un bloque informal de partidos que tienden hacia la derecha, de nuevo se erige como la fuerza política más determinante de Brasil. Los partidos que conforman este bloque no presentaron candidaturas y evitaron apoyar públicamente en esta primera vuelta a ninguno de los dos favoritos, siguiendo así con ese pragmatismo y flexibilidad para poder negociar e influir a ambos lados, sobre todo en lo que respecta al reparto de presupuestos.

OBRIGADO, BRASIL! Vou honrar a confiança de vocês!



Juntos, vamos construir um novo Brasil. Um Brasil de prosperidade! Amanhã, você vai parar em frente a urna eleitoral e escolher o futuro do nosso país, o futuro dos nossos filhos, dessa e da próxima geração. A mudança está nas… pic.twitter.com/oWh1zO7jAF — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 4, 2026

Qué se vota este domingo en Brasil

Más allá de las fórmulas Lula (Partido de los Trabajadores) y Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), otros 11 candidatos competirán por las presidenciales en Brasil. Entre ellos, los exgobernadores de Goiás, Ronaldo Caiado (Partido Socialdemócrata); y Minas Gerais, Romeu Zema (Partido Nuevo); los empresarios Renan Santos (Partido Misión) y Leonardo Avalanche (Partido Renovador Laborista Brasileño).

La lista también está integrada por el médico y escritor Augusto Cury (Partido Avante); el activista del movimiento negro, Hertz Dias (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado); el economista Edmilson Costa (Partido Comunista Brasileño); el periodista Rui Costa Pimenta (Partido de la Causa Obrera) y el veterinario Wilson Grassi (Partido Demócrata). Las únicas dos mujeres de la contienda presidencial son la abogada Clariana Barão (Democracia Cristiana) y la activista Samara Martins (Unidad Popular).

Los más de 158 millones de brasileños irán también a las urnas para votar gobernadores, 54 senadores, 513 diputados nacionales, así como también legisladores locales.