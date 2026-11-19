Milei también ratificó su compromiso de sostener el superávit fiscal y destacó el resultado de la balanza comercial como parte de la estrategia para acumular divisas en el Banco Central y controlar la inflación. En el plano político, el oficialismo busca suspender las PASO de 2027, una iniciativa que necesita el respaldo del Congreso, donde La Libertad Avanza no cuenta con mayoría propia.

La agenda política y los mercados internacionales

En ese sentido, el oficialismo consiguió el dictamen para avanzar con la suspensión de las primarias luego de retirar del proyecto el sistema de listas colectoras, uno de los principales reclamos de los bloques dialoguistas. La iniciativa apunta a llegar al recinto del Senado el jueves de la semana próxima, según señaló la firma Cohen.

En el escenario internacional, los inversores también siguieron las novedades de la reunión entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en Shenzhen. China difundió una declaración conjunta en la que los mandatarios sostuvieron que las guerras nucleares son inútiles y nunca deben librarse. Desde Quantum Finanzas señalaron que el encuentro alimentó expectativas sobre una posible resolución de algunos conflictos globales.

Otro de los focos de atención fue la salida a cotización de Anthropic, que recaudó US$107.000 millones en una histórica oferta pública inicial de acciones. La operación reavivó el interés de los inversores por las empresas vinculadas con la inteligencia artificial, en una jornada en la que los mercados también siguieron de cerca la evolución de los activos tecnológicos.

Por su parte, el petróleo registró subas luego de las caídas de la jornada anterior. Las preocupaciones por el suministro desde Oriente Medio, tras los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, contrarrestaron las expectativas de un excedente de oferta. El Brent avanzaba un 1% y cotizaba a US$92,83 por barril para los contratos de enero.

El analista de PVM Associates John Evans señaló que el Brent no había logrado mantenerse por debajo de los US$90 por barril, aunque persiste la incertidumbre sobre la evolución de los precios. También consideró poco probable que la reunión trilateral de Shenzhen consiga una solución para la guerra en Ucrania y el conflicto con Irán, dos factores que siguen condicionando las expectativas de los mercados.