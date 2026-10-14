Rescates, daños y riesgo de nuevos aluviones

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en la comuna de Peñalolén, donde Bomberos de Ñuñoa informaron que seis personas fueron rescatadas después de quedar atrapadas en un paso bajo nivel inundado.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, indicó que los equipos de emergencia debieron responder a numerosos incidentes en distintos barrios, algunos de ellos en situaciones complejas. Entre los edificios afectados mencionó al Teatro Municipal de Santiago, que sufrió daños por filtraciones de agua, al igual que otras construcciones antiguas.

“Pensábamos que iba a haber harta agua, que iba a caer mucha, pero la nieve o el hielo que se solidificó en las bajadas de agua colapsó los techos”, explicó el jefe comunal al referirse a los problemas registrados.

El temporal afectó al transporte público y dejó cerca de 48 mil hogares sin luz. También hubo rescates y daños en edificios de la capital chilena. Agencia NA.

Por su parte, el ministro del Interior y vocero del Gobierno chileno, Claudio Alvarado, advirtió que las nuevas precipitaciones podrían incrementar el riesgo de remociones en masa en los sectores precordilleranos de Santiago. La preocupación se mantiene pese a que el nivel de riesgo en esas áreas había descendido de alto a moderado.

El temporal se produjo a menos de una semana de un aluvión que afectó unas 200 hectáreas en sectores residenciales ubicados en las laderas de la cordillera de los Andes. Ese episodio dejó al menos seis personas lesionadas y cubrió de barro calles, vehículos y viviendas.

Las nuevas lluvias mantienen en alerta a las autoridades, que siguen de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas y el posible impacto de las precipitaciones en las zonas más vulnerables de la capital chilena.