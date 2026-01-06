La sorpresa hot que dejó sin palabras a Gimena Accardi

Tranqui el regalo de una fan para Gime Salí de ahí, Luqui. Me hacés pasar vergüenza.

La actriz se cubrió la cara, sorprendida, mientras su equipo reía y comentaba la situación. Con los minutos, Accardi se relajó y participó de la escena con humor, compartiendo luego el momento en Instagram, describiéndolo de manera breve y divertida.

Este episodio ocurre después de la separación de Nicolás Vázquez, confirmada a mediados de 2025, con quien compartió casi 20 años. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo, enfocados en sus trabajos y en respetar la relación que aún los une.

gimena-accardi Gimena Accardi sorprendida en vivo.

Durante su estadía en Mar del Plata, Accardi combina actividades laborales con días de playa y reuniones con amigos.