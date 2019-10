Carmen Gómez, de 67 años, se encontraba cuidando a una mujer adulta mayor en una vivienda de la calle Pablo Colabianchi del barrio La Madrid de Villa María y ayer, cerca de las 7, se presentó allí, Raúl Quevedo (68), quien fuera su marido durante más de tres décadas y del que se había separado, cansada de sus agresiones y habiéndose decidido a denunciarlo. Por tal motivo, el hombre no podía acercarse a su ex esposa, aunque ella no se sentía tranquila y temía que algo le sucediera.

Y aquellas tantas amenazas que había recibido, ese consabido "te voy a matar" de los que ejercen la violencia machista, se consumó de manera fatal. Quevedo logró ingresar en la vivienda donde Carmen Gómez trabajaba asistiendo a la anciana y luego de insultarla, empujarla y golpearla, la atacó con un arma blanca, provocándole cortes en distintas partes del cuerpo. Las puñaladas, sobre todo las sufridas en el abdomen, derivaron en una profusa hemorragia y pese a ser trasladada de urgencia al Hospital Pasteur de Villa María, se produjo su deceso cuando los médicos intentaban intervenirla quirúrgicamente.

"Recibió múltiples heridas punzo cortantes en la zona en zona abdominal que le ocasionaron severas lesiones renales y hepáticas que derivaron en un shock hipovolémico y, posteriormente, en un paro cardiorrespiratorio. Falleció a las pocas horas, cerca del mediodía, luego de que el equipo de profesionales del Hospital Pasteur intentara reanimarla en reiteradas ocasiones", se indicó.

Según expresaron los investigadores del caso, a cargo de la fiscal de Instrucción de Villa María, Silvia Maldonado, en medio de la agresión un vecino alcanzó a intervenir y eso derivó en que el femicida escapara de la casa, con rumbo desconocido y estando identificado. Por lo tanto, en momentos en que se iniciaba su búsqueda, Raúl Quevedo se terminó entregando, presentándose en la seccional policial y admitiendo ser el autor del crimen de su ex mujer.

En consecuencia, la fiscal Maldonado lo acusó, en principio del delito de "homicidio calificado por el vínculo y por mediar la violencia de género", al mismo tiempo que se estableció que sobre este hombre pesaba una orden de restricción de acercamiento hacia Carmen Gómez, que le fuera notificada recientemente al femicida, motivando su violenta reacción con este ataque mortal.

"Era una relación violenta, hacía más 30 años que estaban en concubinato. Ella ya lo había denunciado antes, pero igual, él seguía acercándose y era como si nada hubiese pasado. Ahora, estaban separados y Carmen trabajaba cuidando a una abuela, donde la fue a buscar y la terminó asesinando a puñaladas", precisaron algunos vecinos del barrio La Madrid de Villa María.

Según el registro de los medios de comunicación y organismos oficiales, este es el decimocuarto femicidio sucedido en Córdoba en lo que va de 2019.

