Juicio a Felipe Pettinato: el fiscal pidió la pena de cuatro años y siete meses de cárcel

El hijo del músico y conductor televisivo está acusado por la muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo. La querella había solicitado 15 años de prisión. El próximo 6 de abril será el turno de los alegatos de la defensa.
El juicio contra Felipe Pettinato, en la causa donde está acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte de su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo, continuó este lunes con los alegatos de la Fiscalía, quien pidió una pena de cuatro años y siete meses de cárcel.
La querella del caso, a cargo de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, había solicitado 15 años de cárcel en la audiencia anterior del proceso. Ahora, la defensa del streamer e imitador de Michael Jackson realizará sus propio alegatos el próximo 6 de abril.
El fiscal Fernando Klappenbach pidió que Felipe Pettinato sea condenado por el delito de incendio culposo seguido de muerte, y al igual que la querella, reclamó que se le retire el pasaporte y se presente una vez por mes en Tribunales hasta que el fallo quede firme.
Durante el transcurso del juicio, Klappenbach sostuvo que el acusado causó el fuego que le costó la vida a Rodrigo, el 16 de mayo de 2022 en el departamento de Pettinato, en el barrio porteño de Belgrano. “No puede descartarse que Pettinato haya intentado alguna maniobra de auxilio. Tampoco puedo afirmar que no hizo nada", señaló en su alegato.
Para Klappenbach, el sillón tumbado fue un indicio de que “sí hizo algo”. “No se rajó”, mencionó en su hipótesis. De todos modos, dejó en claro que no hay dudas de que el acusado fue quien inició el fuego.
La querella fue la primera que expuso frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle y en el argumento se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual contra el hijo del músico y conductor televisivo, y que en el incendio que ocasionó la muerte de su neurólogo “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.
“Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, sostuvo el abogado Alejandro Drago.
Felipe Pettino, que nunca fue detenido en la investigación del caso, no declaró en lo que va del juicio. Vale recordar que llegó a este proceso acusado de estrago doloso seguido de muerte, misma imputación por la que fueron procesados los músicos de la banda Callejeros por la tragedia de República Cromañón.
Se espera que el próximo lunes alegue la defensa del streamer, para luego fijarse la fecha donde se conocerá el veredicto.
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