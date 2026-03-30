Juicio a Felipe Pettinato: el fiscal pidió la pena de cuatro años y siete meses de cárcel

Para Klappenbach, el sillón tumbado fue un indicio de que “sí hizo algo”. “No se rajó”, mencionó en su hipótesis. De todos modos, dejó en claro que no hay dudas de que el acusado fue quien inició el fuego.

La querella fue la primera que expuso frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle y en el argumento se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual contra el hijo del músico y conductor televisivo, y que en el incendio que ocasionó la muerte de su neurólogo “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.

“Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, sostuvo el abogado Alejandro Drago.

Felipe Pettino, que nunca fue detenido en la investigación del caso, no declaró en lo que va del juicio. Vale recordar que llegó a este proceso acusado de estrago doloso seguido de muerte, misma imputación por la que fueron procesados los músicos de la banda Callejeros por la tragedia de República Cromañón.

Se espera que el próximo lunes alegue la defensa del streamer, para luego fijarse la fecha donde se conocerá el veredicto.