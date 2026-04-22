ADEPA rechazó nuevas agresiones de Milei contra periodistas

ADEPA subrayó que el debate sobre la labor periodística es legítimo y necesario, pero diferenció ese intercambio de las expresiones que buscan desacreditar o estigmatizar. En ese sentido, consideró que estas prácticas pueden afectar el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y confiable.

La entidad también recordó que ya había manifestado inquietud en ocasiones anteriores por situaciones similares, vinculadas a declaraciones de funcionarios y referentes del oficialismo. Según indicó, la reiteración de estos hechos consolida un clima adverso para la actividad periodística.

ADEPA

En paralelo, ADEPA hizo referencia a recientes revelaciones sobre una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, que habría utilizado contenidos de medios locales para desacreditar al Gobierno. Frente a ese escenario, pidió evitar generalizaciones que puedan perjudicar al periodismo en su conjunto.

La organización consideró que, de confirmarse esas maniobras, se trataría de una injerencia externa inaceptable destinada a manipular el debate público. Sin embargo, insistió en que ese contexto "no justifica ataques indiscriminados contra periodistas o medios".

Las declaraciones de ADEPA se producen en un contexto de reiterados cruces entre el Gobierno y sectores del periodismo, con cuestionamientos que se han intensificado en las últimas semanas y que vuelven a poner en debate los límites de la crítica pública desde el poder.