ADEPA rechazó nuevas agresiones de Milei contra periodistas

La entidad que nuclea a las empresas perioodísticas cuestionó los insultos del mandatario en redes y advirtió que, desde el poder, estos mensajes deterioran el debate público y el trabajo periodístico.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) reiteró su rechazo a las agresiones verbales del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación, y advirtió que este tipo de expresiones "deteriora el clima para el ejercicio del periodismo". La entidad señaló que los insultos y agravios afectan el debate público y pueden generar un entorno de hostilidad.
En un comunicado, ADEPA sostuvo que "las críticas y réplicas forman parte del intercambio democrático", pero remarcó que "la descalificación personal “intoxica y enrarece” la discusión pública. Además, alertó que este tipo de conductas, cuando provienen de altas autoridades, pueden derivar en "intimidación hacia los trabajadores de prensa".
La organización mencionó que en los últimos días se registraron ataques contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación. En ese contexto, reafirmó su preocupación por la reiteración de este tipo de episodios.
ADEPA subrayó que el debate sobre la labor periodística es legítimo y necesario, pero diferenció ese intercambio de las expresiones que buscan desacreditar o estigmatizar. En ese sentido, consideró que estas prácticas pueden afectar el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural y confiable.
La entidad también recordó que ya había manifestado inquietud en ocasiones anteriores por situaciones similares, vinculadas a declaraciones de funcionarios y referentes del oficialismo. Según indicó, la reiteración de estos hechos consolida un clima adverso para la actividad periodística.
En paralelo, ADEPA hizo referencia a recientes revelaciones sobre una presunta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero, que habría utilizado contenidos de medios locales para desacreditar al Gobierno. Frente a ese escenario, pidió evitar generalizaciones que puedan perjudicar al periodismo en su conjunto.
La organización consideró que, de confirmarse esas maniobras, se trataría de una injerencia externa inaceptable destinada a manipular el debate público. Sin embargo, insistió en que ese contexto "no justifica ataques indiscriminados contra periodistas o medios".
Las declaraciones de ADEPA se producen en un contexto de reiterados cruces entre el Gobierno y sectores del periodismo, con cuestionamientos que se han intensificado en las últimas semanas y que vuelven a poner en debate los límites de la crítica pública desde el poder.
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