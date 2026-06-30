"Ahora que el gas está mas caro, me tengo que abrigar más", destacó Ravier

El nuevo vocero presidencial Gustavo Ravier justificó el aumento de tarifas de servicios públicos para reducir el nivel de subsidios al tiempo que elogió la gestiión de Manuel Adorni.
El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó este martes su primera conferencia de prensa en la que explicó la política oficial de actualización de las tarifas de los servicios públicos, al afirmar que "no hay almuerzo gratis" ya que "alguien tiene que pagar" los subsidios.
“Este gobierno considera que es importante que la tarifas de los servicios públicos vayan retornando por lo menos para cubrir los costos y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata que este gobierno tiene que hacer de decir ‘te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad’, dijo Ravier en su primera conferencia de prena.
Estos aumentos " conducen a otro tipo de acciones en las familias de decir, ‘bueno ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que de prender el gas’, y todas estas cuestiones que también se han hablado en otros gobiernos”, afirmó el funcionario.
Ravier sostuvo que los aumentos de tarifaria responden a la necesidad de eliminar subsidios que, según expresó, terminan siendo financiados por toda la sociedad. “Pero tiene que ver con que estos costos, significan que ‘no hay almuerzo gratis’, la famosa frase de Milton Friedman de que alguien lo tiene que pagar. Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas, como Camuzzi en gas, o Edenor o Edesur y demás; alguien lo tiene que pagar”.
En ese sentido, el funcionario aseguró que:“Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa”.
También destacó que "es importante notar, cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, que los aumentos tarifarios mes a mes superan el propio nivel de inflación. Y esto quiere decir que poco a poco, de manera muy gradual, se están haciendo correcciones en las tarifas”.
Durante la conferencia, Ravier también se refirió a la salida de Manuel Adorni del Gobierno. El portavoz elogió la gestión de su antecesor en Jefe de Gabinete y aseguró que “Él tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable sus cargos como ciudadano privado, por lo que ya no hace a la marcha del Gobierno. Adorni renunció por motivos personales; la vía judicial avanzará en ese plano”.
Además, dejó abierta la posibilidad de impulsar una investigación interna por las compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados de la Jefatura a nombre del exfuncionario.
Por último, el nuevo vocero sostuvo que el Gobierno inicia una nueva etapa con la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Adorni, en el marco de los cambios dispuestos por la administración nacional.
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