"Ahora que el gas está mas caro, me tengo que abrigar más", destacó Ravier

En ese sentido, el funcionario aseguró que:“Nosotros estamos considerando que cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa”.

Embed JAHAJAJAJA LO QUE DIJO



“Este gobierno considera que las tarifas tienen que ser libres y por eso las TRIPLICAMOS. Eso hace que algunos tengan que ABRIGARSE en vez de usar gas. No hay almuerzo gratis. Las tarifas AUMENTAN MÁS que el dato de IPC y es bueno”



Asi que ya saben, a no… pic.twitter.com/xHsYMrLu38 — (@Pampa139) June 30, 2026

También destacó que "es importante notar, cuando ustedes miren mes a mes cómo está evolucionando la inflación, que los aumentos tarifarios mes a mes superan el propio nivel de inflación. Y esto quiere decir que poco a poco, de manera muy gradual, se están haciendo correcciones en las tarifas”.

Durante la conferencia, Ravier también se refirió a la salida de Manuel Adorni del Gobierno. El portavoz elogió la gestión de su antecesor en Jefe de Gabinete y aseguró que “Él tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable sus cargos como ciudadano privado, por lo que ya no hace a la marcha del Gobierno. Adorni renunció por motivos personales; la vía judicial avanzará en ese plano”.

Además, dejó abierta la posibilidad de impulsar una investigación interna por las compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados de la Jefatura a nombre del exfuncionario.

Por último, el nuevo vocero sostuvo que el Gobierno inicia una nueva etapa con la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Adorni, en el marco de los cambios dispuestos por la administración nacional.