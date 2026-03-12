Amenaza de bomba en el Congreso: fuerte operativo de seguridad

Efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal acudieron al lugar para realizar una inspección integral, tras una llamada de advertencia.
Se produjo una amenaza de bomba en el Congreso de la Nación y luego de la llamada de advertencia, efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal acudieron al edificio para realizar una inspección integral de todas las instalaciones.
“Un posible artefacto explosivo que estaría en el interior del Congreso, llegó una llamada de advertencia”, dijeron al aire en A24.
En el procedimiento participaron también móviles de la División Delitos Constitucionales y personal de la sección CANES, que colaboraron con la verificación de los distintos sectores del Congreso. Las tareas incluyeron la revisión de accesos, oficinas y áreas comunes del recinto.
Las fuerzas de seguridad mantienen el perímetro controlado del Palacio Legislativo y restringido el ingreso mientras se desarrollaba la inspección, con el objetivo de descartar cualquier elemento sospechoso y garantizar la seguridad en el lugar.
La amenaza ocurre horas después de que las autoridades de la AMIA denunciaran que este miércoles a la madrugada recibieron una grave amenaza en un correo oficial de la entidad.
Titulado “YIHAD ISLAMICA”, el mail aseguraba quehabían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente. En el correo, se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados y que matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz”, detallaron las fuentes del caso.
