Amenaza de bomba en el Congreso: fuerte operativo de seguridad

La amenaza ocurre horas después de que las autoridades de la AMIA denunciaran que este miércoles a la madrugada recibieron una grave amenaza en un correo oficial de la entidad.

Titulado “YIHAD ISLAMICA”, el mail aseguraba quehabían plantado explosivos dentro de la mutual judía y la Embajada de Israel, recordando los atentados sufridos en los años 1994 y 1992, respectivamente. En el correo, se hacía mención a “que no se quedarían de brazos cruzados y que matarían a los sionistas, destacando citas del Corán y un hadiz”, detallaron las fuentes del caso.