Carpetazo: salió a la luz un viejo posteo de Adorni criticando un recorte de Macri a discapacitados

Pero ese uso intenso de Twitter en aquel momento también dejó algunos recuerdos que hoy tienen otro tinte. El 16 de mayo de 2019, Adorni se había mostrado a favor de los subsidios estatales para temas de discapacidad: "Sigan haciendo fiestas para inaugurar viaductos, manteniendo empleos públicos sin sentido y planes sociales a quienes no los necesitan. Estos chicos merecen todo ese derroche. RT", tuiteó el entonces analista junto a una foto suya con una mujer con síndrome de Down que protestaba contra los recortes que en ese momento hacía el gobierno de Mauricio Macri, al que después acusaron de no haber ajustado lo suficiente.

adornii Imagen del posteo de Manuel Adorni defendiendo los intereses de los discapacitados.

Con la llegada del gobierno de Milei a la presidencia, ese tipo de apoyos que todavía están colgados en su cuenta de X se volvieron un tema polémico. Desde hace meses, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está en el ojo de la tormenta por investigaciones judiciales sobre sobornos y sobreprecios, lo que terminó en intervenciones y desplazamientos de funcionarios.

Además, todo esto se dio en medio de las reformas del equipo de Milei, que incluyeron intentos de reestructurar el área y recortar con el objetivo de bajar el gasto. Las denuncias y los audios filtrados sobre corrupción complicaron todo, generando tensión política y críticas sociales sobre cómo estas políticas pegan en los sectores más vulnerables, sobre todo tras el intento de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Hace pocos días, Adorni quedó metido en un escándalo personal que le pegó a su imagen pública. Este mes se supo que viajó a Nueva York en el avión presidencial con su esposa, que no tiene un cargo público, lo que disparó críticas por el uso de la plata del Estado. El propio funcionario trató de explicarlo diciendo que supuestamente su pareja se había pagado el pasaje al principio y que después la sumaron a la comitiva oficial.

El tema se convirtió en un escándalo más grande cuando saltaron otros viajes, como un vuelo privado a Punta del Este del que no quedó muy claro el costo, marcando una contradicción con lo que Adorni decía antes sobre los privilegios de la “casta”.