Caso $LIBRA: una carta revela un posible vínculo entre Milei y otra empresa cripto a través de Mauricio Novelli

El documento menciona beneficios fiscales, acceso a datos del Banco Central y contacto con reguladores en un expediente que investiga negocios del entorno presidencial.
Un documento incorporado a la causa por la criptomoneda $LIBRA expone un posible vínculo entre el presidente Javier Milei y otra empresa del sector cripto a través del trader Mauricio Novelli, investigado por su relación con el entorno presidencial. Se trata de una carta de intención fechada el 1 de agosto de 2024, en la que la firma Cube Exchange Australia Pty Ltd plantea la creación de una cooperativa de crédito en Argentina y solicita apoyo institucional para el proyecto.
La nota está dirigida al propio Milei y propone desarrollar una entidad financiera con beneficios regulatorios, fiscales y operativos que requerirían intervención estatal. El texto menciona la necesidad de "explorar y establecer una cooperativa de crédito en la República Argentina" y plantea iniciativas que incluyan acceso a información financiera, incentivos expositivos y contacto directo con organismos reguladores, en un contexto que la Justicia analiza dentro del expediente que investiga el caso $LIBRA.
La causa judicial se centra en el rol de Mauricio Novelli, quien pasó de organizar cursos financieros a convertirse en un intermediario con llegada al círculo presidencial. Según surge de mensajes, contratos y registros incorporados al expediente, el trader habría participado en proyectos vinculados al ecosistema cripto y en iniciativas comerciales que utilizaban la imagen del Presidente para promocionar negocios privados.
El documento atribuido a Cube Exchange solicita condiciones especiales para operar en el país, entre ellas una exención impositiva por diez años, tasas reducidas para inversores y acceso a datos financieros anonimizados del Banco Central y de autoridades fiscales para el desarrollo de modelos de riesgo. También propone que las aprobaciones regulatorias se otorguen en un plazo máximo de 60 días y plantea la necesidad de mantener contacto directo con organismos como el BCRA, la CNV y la UIF.
La carta incluye además pedidos de colaboración institucional y menciona la posibilidad de crear un instituto académico vinculado al nombre del Presidente, con participación de entidades internacionales. El texto propone trabajar con universidades extranjeras en programas de formación financiera y desarrollar sistemas de identidad digital vinculados al DNI para operaciones dentro del esquema planteado. El documento no tiene firmas, pero solicita expresamente el aval del destinatario para formalizar el proyecto.
La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes analizan dispositivos electrónicos, contratos y registros de reuniones para determinar si existió un esquema de negocios privados con acceso a funcionarios. En el expediente también se evalúan eventos, cursos y proyectos vinculados al entorno de Novelli, así como el uso de la figura presidencial en iniciativas financieras que quedaron bajo sospecha tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en 2025.
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