Caso $LIBRA: una carta revela un posible vínculo entre Milei y otra empresa cripto a través de Mauricio Novelli

La carta incluye además pedidos de colaboración institucional y menciona la posibilidad de crear un instituto académico vinculado al nombre del Presidente, con participación de entidades internacionales. El texto propone trabajar con universidades extranjeras en programas de formación financiera y desarrollar sistemas de identidad digital vinculados al DNI para operaciones dentro del esquema planteado. El documento no tiene firmas, pero solicita expresamente el aval del destinatario para formalizar el proyecto.

Embed

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes analizan dispositivos electrónicos, contratos y registros de reuniones para determinar si existió un esquema de negocios privados con acceso a funcionarios. En el expediente también se evalúan eventos, cursos y proyectos vinculados al entorno de Novelli, así como el uso de la figura presidencial en iniciativas financieras que quedaron bajo sospecha tras el fallido lanzamiento del token $LIBRA en 2025.