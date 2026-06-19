Día de la Bandera: Milei y Villarruel coincidirán en el acto en Rosario

El Presidente estará en el sector oficial, mientras que la titular del Senado se sentará en el palco con las funcionarios de la provincia de Santa Fe.
El presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a coincidir este sábado en Rosario en el acto central por el Día de la Bandera, aunque lo harán en un contexto de marcada distancia política e institucional.
Según confirmaron fuentes de la organización, ambos compartirán el evento pero ocuparán ubicaciones diferenciadas, en una puesta en escena que refleja la tensión en el Gobierno.
El esquema previsto contempla un escenario principal donde se ubicarán Milei junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
Detrás de esa primera línea se dispondrán dos sectores diferenciados: uno reservado para funcionarios del Gobierno nacional y otro para autoridades provinciales. Será en este último espacio donde se sentará Villarruel, encabezando la fila de los representantes santafesinos.
El sector nacional estará integrado por figuras cercanas al Presidente, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros referentes del oficialismo. En ese ámbito, además, se busca proyectar una imagen de cohesión en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En contraste, la vicepresidenta quedará ubicada del lado de los funcionarios provinciales, en una señal clara de distanciamiento respecto del núcleo duro del Gobierno nacional. El acto en Rosario marcará así el primer encuentro público entre Milei y Villarruel fuera del Congreso en más de un año, luego de que su último contacto institucional se limitará a la apertura de sesiones ordinarias.
La confirmación de la participación de Victoria Villarruel generó un nuevo capítulo en la interna oficialista. La vice había anunciado su asistencia a través de redes sociales, destacando su vínculo personal con Rosario, pero su presencia se produce tras una serie de gestos que evidencian el deterioro de la relación con el Presidente.
Uno de los episodios más recientes fue su ausencia en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, al que no fue invitada. A esto se suman antecedentes de desencuentros en actos conmemorativos, como la polémica en torno a la celebración del Combate de San Lorenzo, donde finalmente desistió de participar.
El distanciamiento también se hizo visible en el Tedeum de 2025, cuando Milei evitó saludar a Villarruel en público, en un gesto que dejó expuesta la interna dentro del oficialismo. Desde entonces, el vínculo entre ambos quedó relegado a instancias formales, sin señales de recomposición.
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