Día de la Bandera: Milei y Villarruel coincidirán en el acto en Rosario

El sector nacional estará integrado por figuras cercanas al Presidente, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros referentes del oficialismo. En ese ámbito, además, se busca proyectar una imagen de cohesión en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En contraste, la vicepresidenta quedará ubicada del lado de los funcionarios provinciales, en una señal clara de distanciamiento respecto del núcleo duro del Gobierno nacional. El acto en Rosario marcará así el primer encuentro público entre Milei y Villarruel fuera del Congreso en más de un año, luego de que su último contacto institucional se limitará a la apertura de sesiones ordinarias.

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Un vínculo en tensión

La confirmación de la participación de Victoria Villarruel generó un nuevo capítulo en la interna oficialista. La vice había anunciado su asistencia a través de redes sociales, destacando su vínculo personal con Rosario, pero su presencia se produce tras una serie de gestos que evidencian el deterioro de la relación con el Presidente.

Uno de los episodios más recientes fue su ausencia en el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, al que no fue invitada. A esto se suman antecedentes de desencuentros en actos conmemorativos, como la polémica en torno a la celebración del Combate de San Lorenzo, donde finalmente desistió de participar.

El distanciamiento también se hizo visible en el Tedeum de 2025, cuando Milei evitó saludar a Villarruel en público, en un gesto que dejó expuesta la interna dentro del oficialismo. Desde entonces, el vínculo entre ambos quedó relegado a instancias formales, sin señales de recomposición.