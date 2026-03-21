Dictan prisión preventiva a uno de los acusados de tirar bombas molotov frente al Congreso

Había sido detenido el último jueves en General Rodríguez. Según los investigadores, llevaba puesto un casco y una máscara en el momento de lanzar la bomba molotov. Ya son cinco los arrestados en esta causa.
Uno de los acusados de haber tirado bombas molotov frente al Congreso, el pasado 11 de febrero durante un enfrentamiento con efectivos en el marco del debate por la reforma laboral, permanecerá en prisión preventiva. El hombre había sido detenido el jueves pasado en el distrito bonaerense de General Rodríguez, tras una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de la Ciudad.
La decisión fue tomada por el Juzgado PCyF N°6, a cargo del juez Gonzalo Rúa. El magistrado consideró el peligro de fuga y entorpecimiento en el proceso, ya que el acusado tiene una condena anterior por robo. Al momento de tirar las bombas molotov utilizó elementos para obstaculizar su identificación: llevaba puesto un casco y una máscara.
En el momento de su detención en General Rodríguez, el hombre llevaba consigo una mochila con un bidón de líquido combustible, parte de la ropa que habría usado durante los ataques, dos celulares y gran cantidad de panfletos políticos.
A continuación, se dispuso el allanamiento de su domicilio , donde se encontraron bidones con líquido inflamable, celulares, elementos de almacenamiento, parte de la ropa usada en el momento de los hechos, un casco , carteles usados en las marchas y computadoras, entre otros elementos de interés para la investigación.
El sospechoso, según fuentes cercanas a la investigación, habría actuado junto a un grupo organizado, en el que cada miembro cumplía un rol específico en la logística, ejecución y encubrimiento de los ataques. El resto de los integrantes es buscado de manera activa.
Por el mismo hecho, un quinto imputado fue detenido, tras la investigación de los auxiliares fiscales Malena Mercuriali y Mariano Camblong de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de CABA. Las cinco personas están presas por fabricación, tenencia y uso de material explosivo e inflamable, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado.
En un principio, el Ministerio de Seguridad Nacional había identificado a 17 sospechosos por los disturbios y ataques con artefactos incendiarios frente al Congreso.
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