Dictan prisión preventiva a uno de los acusados de tirar bombas molotov frente al Congreso

El sospechoso, según fuentes cercanas a la investigación, habría actuado junto a un grupo organizado, en el que cada miembro cumplía un rol específico en la logística, ejecución y encubrimiento de los ataques. El resto de los integrantes es buscado de manera activa.

Por el mismo hecho, un quinto imputado fue detenido, tras la investigación de los auxiliares fiscales Malena Mercuriali y Mariano Camblong de la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de CABA. Las cinco personas están presas por fabricación, tenencia y uso de material explosivo e inflamable, intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado.

En un principio, el Ministerio de Seguridad Nacional había identificado a 17 sospechosos por los disturbios y ataques con artefactos incendiarios frente al Congreso.