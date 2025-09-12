El Gobierno abre las licitaciones en la privatización de rutas

“El 8 de octubre se hará la apertura de sobres para conocer las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo.

El titular del Palacio de Hacienda indicó que “para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma https://contrat.ar“.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, afirmó Caputo en un mensaje difundido en las redes sociales.

La medida se oficializó a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales:



Las rutas a privatizar

• Ruta Nacional 12: Va desde Buenos Aires hasta Misiones. Cruza Entre Ríos de sur a norte, pasando por ciudades como Gualeguay, Nogoyá, Paraná.

• Ruta Nacional 14: Corre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires. Pasa por ciudades como Gualeguaychú, Concordia, Federación.

• Ruta Nacional 135: Une la ciudad de Colón (en Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú (Uruguay).

• Ruta Nacional A015: Une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, y el puente internacional que conecta con Salto (Uruguay).

• Ruta Nacional 117: Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une con Uruguaiana (Brasil).

• Ruta Nacional 174: Es el puente Rosario–Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Une directamente Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos).