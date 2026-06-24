El PRO propondrá interpelar a Adorni en la sesión del Senado de este jueves

En el proyecto de resolución, el PRO señaló que pide explicaciones al jefe de Gabinete sobre la "evolución de su patrimonio en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados y sus manifestaciones públicas".

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Este miércoles, Goerling señaló que en una entrevista con Perfil que espera "contar con los dos tercios porque uno escucha en los pasillos que es la voluntad de casi todos interpelar al jefe de Gabinete, salvo el oficialismo. Mañana va a estar la posibilidad de ver en el tablero quiénes están a favor y quiénes están en contra".

En la reunión de Labor Parlamentaria de este martes se estableció que los proyectos de interpelación se podrán tratar sobre tablas si hay dos tercios de los presentes y se revisó la postura que se había establecido que podía concretarse sin dictamen y con el aval de la mayoría absoluta.

Postura distinta en Diputados sobre Adorni

Sin embargo, esta postura en el Senado entró en contradicción con lo que ocurrió este martes en la Cámara de Diputados cuando la oposición intentó avanzar con una sesión para pedir la interpelación de Adorni., pero los bloques del PRO, la UCR y los partidos provinciales afines al Poder Ejecutivo decidieron no bajar al recinto como parte de un acuerdo con Martín Menem.

Por su parte, la cancelación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, previsto para el jueves 2 de julio en la Cámara de Senadores, desnudó las tensiones existentes en una mesa política agrietada que parece tener serios problemas de funcionamiento.

Luego de ausentarse de la tres reuniones que se celebraron en Casa Rosada, la senadora Patricia Bullrich fue la encargada de comunicar formalmente la postergación de la fecha legislativa, algo que dio pie a una inmediato operativo desmarque del Poder Ejecutivo que obligó al ministro coordinador a expresar en X que estaba "a disposición" para asistir al recinto.