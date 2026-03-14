El PJ bonaerense elige autoridades con Kicillof como candidato de unidad

El gobernador reemplazará a Máximo Kirchner al frente del partido en la provincia de Buenos Aires tras un acuerdo entre los principales sectores del peronismo. Sin embargo, en 17 municipios habrá competencia entre distintas corrientes internas.
El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires celebrará este domingo sus elecciones internas con una lista de unidad que consagrará al gobernador Axel Kicillof como nuevo presidente del espacio. El mandatario provincial reemplazará en el cargo al diputado nacional Máximo Kirchner, tras un acuerdo político alcanzado en las últimas semanas entre los distintos sectores del peronismo.
El recambio en la conducción partidaria forma parte de un proceso de reordenamiento dentro del peronismo bonaerense, que busca reorganizar su estructura política en un escenario nacional marcado por la gestión del presidente Javier Milei y la posibilidad de una futura disputa electoral.
Aunque en el nivel provincial se alcanzó una nómina de consenso, la jornada electoral no estará exenta de tensiones. En al menos 17 municipios habrá competencia entre distintas listas del peronismo que no lograron acordar una síntesis en el plano local.
Las disputas internas se registrarán en distritos como Tres de Febrero, San Miguel, Morón, San Nicolás de los Arroyos, San Antonio de Areco, Magdalena, Balcarce, Coronel Suárez, General Pueyrredón, Junín, Lincoln, Lobería, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Tornquist y Zárate.
En esos territorios se enfrentarán listas vinculadas al kirchnerismo con otras alineadas con el espacio Movimiento Derecho al Futuro, el sector político que impulsa Kicillof dentro del peronismo provincial. Las disputas reflejan las diferencias internas que persisten a pesar del acuerdo alcanzado en la conducción partidaria.
Según el esquema acordado para la nueva conducción, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ocuparán las vicepresidencias del partido.
La Secretaría General quedará a cargo del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En tanto, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario.
Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido.
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