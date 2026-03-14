El PJ bonaerense elige autoridades con Kicillof como candidato de unidad

En esos territorios se enfrentarán listas vinculadas al kirchnerismo con otras alineadas con el espacio Movimiento Derecho al Futuro, el sector político que impulsa Kicillof dentro del peronismo provincial. Las disputas reflejan las diferencias internas que persisten a pesar del acuerdo alcanzado en la conducción partidaria.

Según el esquema acordado para la nueva conducción, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ocuparán las vicepresidencias del partido.

La Secretaría General quedará a cargo del diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares. En tanto, Máximo Kirchner pasará a presidir el Congreso partidario.

Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, continuará al frente de la Junta Electoral del partido.