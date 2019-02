El PJ elabora su estrategia, pero a CFK le dan tiempo

“Estamos en el armado del Congreso nacional que va a ser el 7 de marzo. Tenemos que aprobar la creación del frente electoral que debe ser la herramienta que necesitamos para desplazar definitivamente a este Gobierno que tanto daño le está haciendo a la mayoría del pueblo argentino”, enfatizó el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, sobre el encuentro partidario que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, con sede a definir.

Si bien encabeza reuniones reservadas con dirigentes de distintas procedencias en el Instituto Patria, la ex jefa de Estado mantiene el bajo perfil en lo que refiere a la difusión de su agenda, con intervenciones muy esporádicas en el debate público. Sin embargo, Gioja resaltó que la líder de Unidad Ciudadana “tiene todo el derecho a tomarse los tiempos que crea necesarios y tomar la decisión que estime conveniente”.

Más allá de existen expectativas sobre la postulación de Cristina Kirchner, ya que terminaría de ordenar el mapa electoral, Gioja aclaró que no es posible “imponerle ninguna condición”.

En este sentido, se diferenció de dirigentes como el líder de Proyecto Sur, Fernando “Pino” Solanas, que le reclamó con ansiedad a Cristina Kirchner que “se suba al caballo” y que llame “generosamente a todos los argentinos a unirse” detrás de un programa político opositor al Gobierno.

Cerca de la ex presidenta también hay figuras que comienzan a sugerirle que adopte un perfil más alto, como el ex ministro de trabajo Carlos Tomada. “Me gustaría que CFK mostrara más sus reuniones para evidenciar la amplitud que tiene hoy. Y la diversidad de sectores que tienen interés en hablar con ella”, dijo el ex funcionario kirchnerista.

Las encuestas siguen consagrando a la ex jefa de Estado como la principal líder de la oposición, repartiéndose los votos prácticamente en paridad con el presidente Mauricio Macri en la cima de los posibles candidatos presidenciales.

Sobre la composición de la coalición opositora, tema que estará al tope del debate durante el congreso partidario del 7 de marzo, Gioja dijo que continuará impulsando una convocatoria que sea “lo más amplia posible”, y subrayó “el que no esté, es porque se autoexcluye”.

El ex gobernador de San Juan remarcó que el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, quien trabaja para Cambiemos, “se rompe la cabeza para ver cómo divide” al peronismo. “El enemigo no está ni en el peronismo, ni en el movimiento nacional, ni en el frente que tenemos que hacer: el adversario está en la Casa Rosada. Está más que claro que Durán Barba se rompe la cabeza para ver cómo nos divide. Hacerle el juego a ellos es lo peor que nos puede pasar”, señaló.

“Tenemos que sacrificarnos por la unidad. Unidad hasta que duela”, insistió el cuyano, quien advirtió sobre el “escenario de emergencia y urgencia nacional” que vive el país.

En otro orden, Gioja le reclamó al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que “explique” cómo será el nuevo sistema para transmitir telegramas electorales directamente desde las escuelas.

A través de una carta, le exigió al funcionario nacional que convoque al Consejo de Seguimiento de Procesos Electorales, para informar con precisión sobre los cambios.

“Tenemos algunas sospechas, pensamos que el Gobierno está armando un sistema fraudulento para garantizarse un triunfo electoral utilizando la tecnología, porque en las urnas van a perder contra el peronismo unido”, aseguró.