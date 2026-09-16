Golpes, empujones y un cuchillo: el video de la pelea entre un intendente y su antecesor en Neuquén

“Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos 20 a 25 centímetros. Y sigue gritando que me iba a matar. Si estiraba el brazo, me apuñalaba”, denunció Infante.

En la reunión también se encontraban la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Raquel Fantini, pareja de Infante, que se interpuso entre ambos durante el momento de mayor tensión.

Tras el episodio intervinieron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Infante presentó una denuncia y Díaz fue interceptado y demorado cuando se dirigía hacia el destacamento policial.

El intendente denunció, además, que un hijo del exjefe comunal se presentó luego en su oficina y lo amenazó, motivo por el cual realizó una segunda presentación policial. Infante atribuyó el conflicto a diferencias políticas y administrativas vinculadas con el manejo de la Comisión de Fomento.

Escándalo en Neuquén.

La esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, dio una versión diferente de lo ocurrido y reconoció que durante el enfrentamiento hubo empujones y golpes de puño, pero negó que el exintendente haya utilizado un cuchillo y sostuvo que fue Infante quien inició la agresión al tomar a Díaz del pecho. El exjefe comunal no realizó declaraciones públicas sobre el episodio.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y tomar los testimonios de las cuatro personas que presenciaron el enfrentamiento para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades penales