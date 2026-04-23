Guillermo Francos advirtió que la investigación sobre Adorni "desgasta" al Gobierno

El ex Jefe de Gabinete dijo que habría dado "un paso al costado" ante una situación similar y señaló que el poder Ejecutivo espera el avance judicial antes de decidir.
El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos cuestionó la permanencia de Manuel Adorni en el cargo en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y afirmó que una situación de ese tipo “desgasta” al Gobierno. Sostuvo que, en su lugar, habría optado por renunciar para "evitar costos políticos".
“No me gusta hablar de esto porque soy su predecesor, pero no le ocasionaría este problema al Gobierno, me iría”, dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia al ser consultado sobre la situación de Adorni, investigado por viajes al exterior y compra de inmuebles no declarados.
El ex funcionario consideró que el presidente Javier Milei optó por esperar el avance de la Justicia antes de tomar una decisión. Interpretó que el mandatario entiende la causa como parte de una campaña contra su colaborador, aunque advirtió que esa postura implica un costo por el paso del tiempo.
En ese sentido, reconoció que "el caso impacta en la gestión". Indicó que la situación se mantiene en la agenda mediática desde hace semanas y que también tiene repercusión en redes sociales, lo que contribuye al desgaste político.
Adorni es investigado por supuestos movimientos patrimoniales vinculados a viajes al exterior y adquisición de inmuebles no declarados. La causa judicial aún se encuentra en etapa de análisis y sin definiciones de fondo.
En otro tramo de la entrevista, el ex jefe de Gabinete se refirió a su futuro político y admitió que podría evaluar una candidatura en 2027, pero rechazó aspiraciones presidenciales al considerar que Milei buscará la reelección. Sin embargo, no descartó integrar una fórmula para la gobernación bonaerense junto a Diego Santilli.
Por último, destacó que su participación política se enmarca dentro de La Libertad Avanza y que cualquier definición electoral dependerá del escenario que se configure más cerca de los comicios.
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