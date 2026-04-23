Guillermo Francos advirtió que la investigación sobre Adorni "desgasta" al Gobierno

En ese sentido, reconoció que "el caso impacta en la gestión". Indicó que la situación se mantiene en la agenda mediática desde hace semanas y que también tiene repercusión en redes sociales, lo que contribuye al desgaste político.

Adorni es investigado por supuestos movimientos patrimoniales vinculados a viajes al exterior y adquisición de inmuebles no declarados. La causa judicial aún se encuentra en etapa de análisis y sin definiciones de fondo.

Francos vinculó a uno de los implicados con los servicios de inteligencia y con el chavismo. El ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó una autocrítica pública sobre la estrategia oficialista.

En otro tramo de la entrevista, el ex jefe de Gabinete se refirió a su futuro político y admitió que podría evaluar una candidatura en 2027, pero rechazó aspiraciones presidenciales al considerar que Milei buscará la reelección. Sin embargo, no descartó integrar una fórmula para la gobernación bonaerense junto a Diego Santilli.

Por último, destacó que su participación política se enmarca dentro de La Libertad Avanza y que cualquier definición electoral dependerá del escenario que se configure más cerca de los comicios.