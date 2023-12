Javier Milei cantó Panic Show en el balcón de la Casa Rosada

Un rato después de dar su primer discurso, con los invitados internacionales a su costado y miles de argentinos que asistieron a su asunción presidencial, Milei se asomó por uno de los balcones de la Casa Rosada, y luego de ser ovacionado, entonó las estrofas de Panic Show, canción que se vuelto emblemática en el espacio libertario.

“¡Hola a todos! Yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron, sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Todos la casta es de mi apetito", es la reversión de la letra original que el economista suele recitar en sus discursos.

Antes, en el mencionado discurso de más de media hora en el que detalló la herencia que recibe del gobierno de Alberto Fernández, también había dado inicio a su oratoria con la referencia a la canción de rock. Aunque solamente dijo "Hola a todos", lo hizo con voz grave y casi hasta simulando una distorsión, emulando al vocalista de la banda.

Hace algunos días, La Renga tocó en Ushuaia, Tierra del Fuego, y en el estribillo de Panic Show, Gustavo 'Chizzo' Nápoli, cantante de la banda, lanzó una advertencia hacia el ahora Jefe de Estado. "Ojo, Milei", soltó, antes de volver a la estrofa. No es el primer desencuentro entre ambos.

Es que en 2021, el grupo de Mataderos publicó un comunicado en el que, sin nombrar a Milei ni a La Libertad Avanza, repudió su utilización en el marco de la campaña electoral. “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso…”, decía el comunicado.

Ya es habitual el vínculo entre el economista y el rock nacional en sus actos. De hecho, el pasado 19 de noviembre, cuando se dio a conocer el resultado de las elecciones, Milei entró al escenario montado en el Hotel Libertador para dar el discurso de la victoria con "Vamos por la gloria", de La Berisso.

El discurso de Javier Milei en el balcón de la Rosada

El presidente libertario les habló a las más de 20 mil personas que lo esperaban en la Plaza de Mayo y les anticipó que durante su gestión deberán soportar "un periodo de dureza", pero que "vamos a salir adelante".

"En primer lugar, deseo darles las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado y por acompañarnos en estas horas de tanta alegría que tiene que ver con la llegada al poder de un presidente liberal libertario", expresó al respecto.

"Ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad, y eso no fue gratis. Pero ustedes saben que prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Es por ello que quiero que tengan consciencia, quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día", continuó.

Y agregó: "Es por eso que, hoy, los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista y el renacer de la Argentina próspera y liberal".

Por último, cerró con una cita religiosa: "Abracemos estas ideas y vamos a volver a ser una potencia. Que Dios nos bendiga y que las fuerzas del cielo nos guíen en hacer el mejor gobierno de la historia".