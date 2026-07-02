Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori: "Decidimos plantarnos frente al socialismo"

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026

Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú

La candidata ultraderechista se convirtió esta semana en la nueva mandataria de ese país, luego de imponerse en el balotaje con un 50,135% de los votos, una vez alcanzado el 100% del escrutinio. Fujimori venció a su rival, el representante de izquierda Roberto Sánchez, que obtuvo un 49,865% de los votos, según el último boletín oficial publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección", expresó Fujimori tras conocer el resultado final. La líder del partido Fuerza Popular reconoció la fragmentación del país y apeló a la "responsabilidad".

Fujimori indicó que ya tiene en mente algunos nombres para ocupar cargos en el nuevo gobierno, aunque no quiso desvelar ningún nombramiento. En cambio, sí planteó dos retos inmediatos: "Recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno climático de El Niño".