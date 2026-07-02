Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori: "Decidimos plantarnos frente al socialismo"

El Presidente dialogó con la nueva mandataria de Perú. La felicitó por el triunfo en el balotaje e invitó a "abrir una nueva etapa" entre ambos países. "Coincidimos en la necesidad de más libertad", aseguró en sus redes.
El presidente Javier Milei se comunicó este jueves con la nueva mandataria de Perú, Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo del balotaje realizado el 7 de junio pasado e invitó a "abrir una nueva etapa" entre ambos países.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei definió a la Argentina y a Perú como "dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad". Y luego, sumó: "Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional".
"El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", subrayó en el posteo.
Según trascendió en Casa Rosada, Milei podría asistir a la ceremonia de asunción de la dirigente peruana, programada para el próximo 28 de julio.
La candidata ultraderechista se convirtió esta semana en la nueva mandataria de ese país, luego de imponerse en el balotaje con un 50,135% de los votos, una vez alcanzado el 100% del escrutinio. Fujimori venció a su rival, el representante de izquierda Roberto Sánchez, que obtuvo un 49,865% de los votos, según el último boletín oficial publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
"Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección", expresó Fujimori tras conocer el resultado final. La líder del partido Fuerza Popular reconoció la fragmentación del país y apeló a la "responsabilidad".
Fujimori indicó que ya tiene en mente algunos nombres para ocupar cargos en el nuevo gobierno, aunque no quiso desvelar ningún nombramiento. En cambio, sí planteó dos retos inmediatos: "Recuperar el orden en el país y tomar medidas preventivas frente al fenómeno climático de El Niño".
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