Julio Bárbaro: "Me reconcilié con la inteligencia de Cristina Kirchner"

En una entrevista en América 24, Bárbaro resaltó: "Yo voté a Macri. Soy peronista, pero Scioli no me convencía. Dije claramente que ni Cristina ni Mauricio pueden ser gobierno. El que se corra gana, dije. Y se corrió Cristina".

ADEMÁS:

A lo que añadió: "Me reconcilié con la inteligencia de Cristina. No con la persona, a ella no la vi".

"Al elegir a Alberto, eligió al mejor. No tenía otro, eh. Alberto no es un delegado", expresó sobre el candidato a presidente elegido por Kirchner.

En otro pasaje del programa, manifestó que "Cristina se quiere retirar" debido a que tiene "una hija con problemas", por lo que "buscará el bronce pero ya no quiere hacerse cargo de nada".