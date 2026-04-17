Kicillof dialogó con Petro y dirigentes europeos sobre "el nuevo orden mundial"

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Durante la reunión con Petro, llevada a cabo en la biblioteca Gabriel García Márquez, analizaron el contexto de inestabilidad global y coincidieron en la necesidad de generar alianzas regionales en pos del bienestar social frente a las amenazas de la ultraderecha internacional.

A continuación, Kicillof se trasladó hacia el predio de FIRA Barcelona, donde se llevan a cabo las jornadas de la Movilización Global Progresista. Allí dialogó con Barley acerca de la necesidad de profundizar los vínculos de cooperación entre Europa y los países de América Latina.

Además, el Gobernador mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Aloizio Mercadante, en el que se abordaron los avances de cara a la firma de un acuerdo en materia de cooperación e inversiones en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de Buenos Aires.

image Axel Kicillof con la vice del Parlamento Europeo.

Posteriormente, Kicillof se reunió con la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, y el secretario adjunto de Organización y de Transparencia y Acción Democrática del partido, Borja Cabezón, con el fin de coordinar acciones políticas a nivel global entre el PSOE y el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, Kicillof conversó con el expresidente de Chile Gabriel Boric, con quien coincidió en que se deben coordinar acciones entre todas las fuerzas de América Latina para contrapesar el avance de la ultraderecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2045253902451315138&partner=&hide_thread=false Nos encontramos con @GabrielBoric, ex presidente de Chile, para continuar conversando sobre la defensa de la democracia en Latinoamérica.



Coincidimos en la necesidad de coordinar acciones entre todas las fuerzas de la región para contrarrestar el avance de la ultraderecha y… pic.twitter.com/Otf8GDgpYt — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 17, 2026

Finalmente, el mandatario bonaerense se reunió con Nancy Okail y Matt Duss, presidenta y vicepresidente del Center for International Policy, un think tank progresista que trabaja junto al Partido Demócrata de los Estados Unidos en la elaboración de proyectos. En el encuentro se acordó sostener un vínculo de intercambio.

El Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la asesora de Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.