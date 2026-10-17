La militancia kirchnerista se reunió frente a la casa de Cristina en San José 1111

“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, sostuvo el PJ, al cuestionar la condena contra la expresidenta y denunciar que existe una intención de impedir su participación en futuras elecciones.

En ese sentido, el partido aseguró que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye “el verdadero objetivo de la persecución” y convocó a la militancia a organizarse para reclamar su libertad.

Además, llamó a los trabajadores, las organizaciones políticas y sociales y a “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para revertir la situación de la exmandataria.

De esta manera, el Día de la Lealtad volvió a tener a Cristina Kirchner como una de sus figuras centrales, en una jornada que combinó las celebraciones tradicionales del peronismo con las diferencias internas del espacio y los reclamos por la situación judicial de su principal referente.