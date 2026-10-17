La militancia kirchnerista se reunió frente a la casa de Cristina en San José 1111

Militantes peronistas y kirchneristas se concentraron frente al domicilio de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
En el marco de las celebraciones por el Día de la Lealtad, militantes del peronismo, el kirchnerismo y otras organizaciones políticas se concentraron frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para expresar su respaldo a la expresidenta, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
La convocatoria se desarrolló durante la tarde, luego de una jornada marcada por distintos actos del justicialismo en todo el país, entre ellos los encabezados por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en La Matanza, y el diputado nacional Máximo Kirchner, en Chaco, junto al exgobernador Jorge Capitanich.
Desde el balcón de su departamento, Cristina Kirchner saludó a los militantes que se acercaron para acompañarla en una fecha emblemática para el movimiento peronista. La exmandataria se mostró sonriente y emocionada, mientras repetía la tradicional señal de la “V” de la victoria ante los presentes.
La movilización también estuvo acompañada por un fuerte reclamo político del Partido Justicialista, que difundió un comunicado en el que comparó la situación judicial de Cristina con la proscripción que sufrió Juan Domingo Perón.
“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, sostuvo el PJ, al cuestionar la condena contra la expresidenta y denunciar que existe una intención de impedir su participación en futuras elecciones.
En ese sentido, el partido aseguró que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye “el verdadero objetivo de la persecución” y convocó a la militancia a organizarse para reclamar su libertad.
Además, llamó a los trabajadores, las organizaciones políticas y sociales y a “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para revertir la situación de la exmandataria.
De esta manera, el Día de la Lealtad volvió a tener a Cristina Kirchner como una de sus figuras centrales, en una jornada que combinó las celebraciones tradicionales del peronismo con las diferencias internas del espacio y los reclamos por la situación judicial de su principal referente.
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