Las 10 definiciones destacadas de Javier Milei al hablar por cadena nacional

2. "La propia creación del Banco Central fue una estafa".

3. "La misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda".

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei desde Casa Rosada sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. pic.twitter.com/aOyHGIzPRu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 30, 2026

4. "Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los estados provinciales y los municipios"

5. "El señoriaje no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita".

6. "Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown".

7. "Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias".

8. "Esta ley protege, en la letra de la norma, las tareas y prestaciones esenciales del Estado. Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados".

9. "Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes, la política pagará el costo, no lo pagará la gente".

10. "Este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague".