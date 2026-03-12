Lilita Carrió volvió a trabajar de abogada

Y agregan en la descripción: “El estudio está dirigido por la Dra. Elisa Carrió, abogada de amplia trayectoria en los ámbitos judicial, académico y público, con destacada especialización en Derecho Constitucional, y cuenta con el respaldo de un amplio equipo de profesionales altamente calificados”.

También anuncian desde el estudio que se especializan en Derecho Constitucional y Administrativo, Derechos Comercial, Derecho Civil y "otras áreas".

image

Su carrera política

Elisa Carrió se recibió de abogada en 1978, con solo 21 años de edad, la Universidad Nacional del Nordeste y con el título debajo del brazo, trabajo en el ámbito privado, en el Poder Judicial y también se dedicó a la docencia universitaria.

De todos modos, su figura ganó popularidad por labor en la política y por su capacidad de polemizar en los medios. Surgida de la filas de la Unión Cívica Radical (UCR), luego creó sus partidos ARI y la colación Cívica, siendo diputada nacional por el Chaco y la Ciudad de Buenos Aires y también candidata a presidente en el 2011.

A comienzos de 2020, a los 62 años, renunció a su banca en la Cámara de Diputados para retirarse de la política y dedicarse de lleno a la actividad privada, fundando en 2022 el estudio Elisa Carrió y Asociados.