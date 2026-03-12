Lilita Carrió volvió a trabajar de abogada

La referente de la Coalición Cívica volvió a su primera profesión al anunciar la apertura de su estudio jurídico con un video publicado en las redes sociales.
La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien alguna vez fue candidata a Presidente, anunció este jueves en las redes sociales que vuelve a trabajar como abogada, con lo que confirma su alejamiento de la política partidaria, luego de que el 29 de febrero de 2020 presentara su renuncia a su banca como diputada.
“Les quiero comunicar a todos que iniciamos una nueva página que van ahora con el nuevo Instagram del estudio”, informó en un video sobre la puesta en funciones del Estudio Jurídico Elisa Carrió y asociados.
En su mensaje en las redes agregó: “Trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, Corrientes, en Chaco y en cualquier provincia que nos consulten”. El estudio comenzó a funciona en 2022 y ahora lo anunció públicamente.
“Brindamos asesoramiento y representación legal de excelencia, basados en el rigor técnico, la integridad y la ética profesional, junto con un profundo conocimiento del marco legal argentino y un enfoque humano que prioriza el acompañamiento cercano, claro y personalizado de cada cliente”, dice el Estudio desde su página web.
Y agregan en la descripción: “El estudio está dirigido por la Dra. Elisa Carrió, abogada de amplia trayectoria en los ámbitos judicial, académico y público, con destacada especialización en Derecho Constitucional, y cuenta con el respaldo de un amplio equipo de profesionales altamente calificados”.
También anuncian desde el estudio que se especializan en Derecho Constitucional y Administrativo, Derechos Comercial, Derecho Civil y "otras áreas".
Elisa Carrió se recibió de abogada en 1978, con solo 21 años de edad, la Universidad Nacional del Nordeste y con el título debajo del brazo, trabajo en el ámbito privado, en el Poder Judicial y también se dedicó a la docencia universitaria.
De todos modos, su figura ganó popularidad por labor en la política y por su capacidad de polemizar en los medios. Surgida de la filas de la Unión Cívica Radical (UCR), luego creó sus partidos ARI y la colación Cívica, siendo diputada nacional por el Chaco y la Ciudad de Buenos Aires y también candidata a presidente en el 2011.
A comienzos de 2020, a los 62 años, renunció a su banca en la Cámara de Diputados para retirarse de la política y dedicarse de lleno a la actividad privada, fundando en 2022 el estudio Elisa Carrió y Asociados.
