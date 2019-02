Encabezada por el economista Roberto Cardarelli, la delegación mantendrá reuniones con funcionarios y ministros, entre ellos el de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, y con economistas y empresarios del sector privado. Tampoco se descartan encuentros con políticos de la oposición.

Esta será la tercera revisión del acuerdo stand by a 36 meses por un auxilio financiero de u$s 56.000 millones hasta 2020, de los cuales Argentina ya recibió u$s 28.000 millones a cambio de un plan de ajuste y alcanzar el equilibrio fiscal durante este año.

A partir de las distintas reuniones, el FMI deberá confirmar si se cumplieron las metas fiscales y monetarias durante el año pasado para que el directorio del FMI autorice el desembolso en marzo por u$s 11.000 millones, el monto más importante para el Tesoro desde el acuerdo inicial anunciado en junio del año pasado.

El Gobierno nacional confía en la aprobación de las cuentas públicas ya que el Ministerio de Hacienda cumplió la meta de déficit fiscal primario que fue del 2,4% del PBI en el año anterior, lo que representó una baja de 1,4 puntos frente a los 3,8% del año anterior, en consonancia con el objetivo comprometido ante el FMI.

Además, Mauricio Macri y todo su gabinete cuenta con el respaldo de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien el 24 de enero pasado reiteró "el firme apoyo" del organismo.