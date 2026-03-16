Lollapalooza Chile: una banda proyectó imágenes de Milei, Trump y Netanyahu con símbolos nazis

El video proyectado también incluyó la imagen del excarabinero Claudio Crespo, vinculado al caso del fotógrafo Gustavo Gatica, quien perdió la visión tras recibir disparos con balas de goma durante las protestas del estallido social en Chile en 2019. La secuencia concluyó con la frase “Ultra Derecha” en letras rojas sobre la pantalla.

Según consignó el medio chileno La Tercera, el espectáculo incluyó otros momentos con críticas políticas durante la actuación del grupo. En ese contexto, mientras parte del público coreaba consignas contra el gobierno chileno, el cantante de la banda dedicó irónicamente una canción a “él y sus amiguitos”, en referencia al presidente Kast.

El hecho generó un fuerte rechazo en redes sociales y círculos diplomáticos, donde se cuestiona el límite entre la libertad de expresión artística y el uso de símbolos de odio para estigmatizar a figuras democráticamente electas.

Al momento, la organización de Lollapalooza no emitó un comunicado oficial sobre si la presentación de Candelabro había sido supervisada previamente.