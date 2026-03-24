Manuel Adorni retomará este miércoles las conferencias de prensa

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En torno a este punto, Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires, desmintió que ella tome el lugar de Adorni.

Lo hizo vía X. “Completamente falso”, escribió en respuesta a un comentario periodístico que daba cuenta que el entorno de la diputada porteña señalaba que Ramírez iba a desembarcar la coordinación de las carteras.

Hubo otros nombres que en las últimas horas sonaron para reemplazar a Adorni. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, es uno. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, es otro, pero en la Casa Rosada descartaron cualquier movimiento, y aseguraron que el jefe de Gabinete está “golpeado”, aunque dispuesto a seguir su rol en la administración.