Mauricio Macri: "Mantener a Adorni destruye el cambio"

En sintonía con sus recientes críticas a la composición del elenco oficial, Macri recordó que su disconformidad con el funcionario viene desde el origen mismo de su ascenso. "Yo dije que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Adorni", aclaró, para luego lanzar un fuerte mensaje hacia el interior de la Casa Rosada: “Hay que llegar a los cargos por antecedentes, no por lealtad ciega”.

Embed “Mantener a Adorni destruye el cambio”



Mauricio Macri señaló que “el PRO no cambió de opinión” y sostuvo: “El partido va a votar por la interpelación en ambas Cámaras”.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/HnFunYYkQX — Corta (@somoscorta) June 26, 2026

Presión parlamentaria y el costo del "ruido" político

El punto más álgido del discurso de Macri radicó en la habilitación a sus bloques de diputados y senadores para avanzar con el llamado a rendir cuentas en el Congreso de la Nación, una jugada que dejaría al oficialismo sin margen de maniobra en el recinto. Sin embargo, matizó la advertencia dejando una hendija para una resolución previa: “Ojalá que no haga falta y no perdamos más tiempo ni energía en esto”.

Para el líder del PRO, la permanencia del jefe de Gabinete se transformó en un obstáculo que eclipsa los propios logros de la administración de Javier Milei. “El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio”, sentenció de forma categórica, agregando que "esto no permite que valoremos los avances económicos que han habido. Perdemos el rumbo, ese ruido hace mucho daño”.

Finalmente, y de forma estratégica ante el crecimiento de las versiones sobre danza de nombres para el eventual reemplazo del jefe de ministros tras el paso de Milei por España, Macri buscó blindar la alianza macro con el Poder Ejecutivo y diferenciar el rechazo a Adorni del apoyo general al programa económico.

"El kirchnerismo no tiene autoridad moral para hablar de estas cosas", fustigó hacia la oposición, concluyendo con una promesa de gobernabilidad: "Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito, apoyar para fortalecer el cambio”