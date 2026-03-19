Milei sigue viajando: el presidente irá desde Tucumán a Hungría para reunirse con Viktor Orbán

Javier Milei continúa con sus giras libertarias alrededor del mundo. Viajará a Hungría para ser el orador de la Conferencia de Acción Política Conservadora.
A menos de una semana de su paso por Madrid, Javier Milei vuelve a subirse al avión presidencial para participar como orador principal en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría.
El mandatario argentino arranca su viaje este jueves a la medianoche rumbo a Budapest para formar parte de este seminario que junta a los nombres más fuertes de la nueva derecha internacional. Allí se va a ver de nuevo con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con quien ya se mostró públicamente hace unas semanas en Washington, durante la presentación de la Junta de la Paz impulsada por Donald Trump.
El viaje implica una estadía breve a orillas del Danubio, ya que la comitiva argentina tiene planeado volver el domingo. La CPAC es una conferencia que nació en Estados Unidos pero que tuvo una gran expansión, al punto de que en 2024 debutó en Argentina con Milei como la estrella del evento en Puerto Madero.
En esta vuelta, el encuentro lo organiza el think tank Centro para los Derechos Fundamentales y contará con líderes como el ex primer ministro checo, Andrej Babis, y el congresista estadounidense Russ Fulcher. Aunque Orbán y Milei ya vienen reuniéndose hace tiempo, se espera que en esta cumbre tengan una charla informal.
Esta nuevo traslado del mandatario llega justo después de su viaje por la capital española, donde estuvo en el Foro Económico de Madrid y se vio con Santiago Abascal, el líder de VOX. En su última participación en este foro, Milei remarcó el mandato de cambio que hay en Argentina: "Decidieron decirle basta a la miseria y en diciembre de 2023 eligieron como presidente a un liberal-libertario para poner en práctica un proceso de profunda reforma que a esta altura ya se pedía a gritos", expresó el presidente en ese momento.
Mientras se confirma este viaje de ida y vuelta, todavía hay bastante incertidumbre sobre la visita que el mandatario tenía agendada a Jerusalén para el 21 de abril, por el aniversario de la independencia de Israel. A través del conflicto en Medio Oriente, con los ataques entre Israel e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, hizo que muchos duden de si es viable este segundo viaje a territorio hebreo en menos de un año: "Es una posibilidad de viaje posible", expresó una fuente oficial sobre el tema. Lo que pase con el conflicto bélico va a ser clave para ver si Milei avanza con su plan de mudar la embajada argentina a Jerusalén, una movida que también tiene sus trabas legales por la ley 14.025 de 1951, que fija la sede diplomática en Tel Aviv.
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