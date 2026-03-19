Milei sigue viajando: va a Hungría para reunirse con Orbán y reforzar su agenda internacional

Esta nuevo traslado del mandatario llega justo después de su viaje por la capital española, donde estuvo en el Foro Económico de Madrid y se vio con Santiago Abascal, el líder de VOX. En su última participación en este foro, Milei remarcó el mandato de cambio que hay en Argentina: "Decidieron decirle basta a la miseria y en diciembre de 2023 eligieron como presidente a un liberal-libertario para poner en práctica un proceso de profunda reforma que a esta altura ya se pedía a gritos", expresó el presidente en ese momento.

Mientras se confirma este viaje de ida y vuelta, todavía hay bastante incertidumbre sobre la visita que el mandatario tenía agendada a Jerusalén para el 21 de abril, por el aniversario de la independencia de Israel. A través del conflicto en Medio Oriente, con los ataques entre Israel e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, hizo que muchos duden de si es viable este segundo viaje a territorio hebreo en menos de un año: "Es una posibilidad de viaje posible", expresó una fuente oficial sobre el tema. Lo que pase con el conflicto bélico va a ser clave para ver si Milei avanza con su plan de mudar la embajada argentina a Jerusalén, una movida que también tiene sus trabas legales por la ley 14.025 de 1951, que fija la sede diplomática en Tel Aviv.