Milei sigue viajando: va a Hungría para reunirse con Orbán y reforzar su agenda internacional

Javier Milei continúa con sus giras libertarias alrededor del mundo. Viaja a Hungría para ser el orador de la Conferencia de Acción Política Conservadora.
El mandatario continúa con sus giras libertarias alrededor del mundo. A menos de una semana de su paso por Madrid y tras participar del Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán, vuelve a subirse al avión oficial, ahora rumbo a Budapest, donde arribará este viernes por la tarde (20:00 hora local) para participar de una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Durante su estadía, que será breve, Milei mantendrá una agenda cargada de encuentros institucionales. El sábado se reunirá con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y luego con el primer ministro Viktor Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno. Más tarde, encabezará la intervención de cierre del evento, donde será recibido por el director del capítulo húngaro, Miklós Szanthó.
El viaje implica una estadía exprés a orillas del Danubio, ya que la comitiva argentina tiene previsto regresar ese mismo sábado por la noche, con llegada a Buenos Aires el domingo por la mañana. Además, el Presidente recibirá el título honorífico “Civis Universitatis Honoris Causa” otorgado por la Universidad Ludovika, en una ceremonia encabezada por su rector, Gergely Deli, en la que también brindará un discurso.
En esta vuelta, el encuentro lo organiza el think tank Centro para los Derechos Fundamentales y contará con líderes como el ex primer ministro checo, Andrej Babis, y el congresista estadounidense Russ Fulcher. Aunque Orbán y Milei ya vienen reuniéndose hace tiempo, se espera que en esta cumbre tengan una charla informal.
Esta nuevo traslado del mandatario llega justo después de su viaje por la capital española, donde estuvo en el Foro Económico de Madrid y se vio con Santiago Abascal, el líder de VOX. En su última participación en este foro, Milei remarcó el mandato de cambio que hay en Argentina: "Decidieron decirle basta a la miseria y en diciembre de 2023 eligieron como presidente a un liberal-libertario para poner en práctica un proceso de profunda reforma que a esta altura ya se pedía a gritos", expresó el presidente en ese momento.
Mientras se confirma este viaje de ida y vuelta, todavía hay bastante incertidumbre sobre la visita que el mandatario tenía agendada a Jerusalén para el 21 de abril, por el aniversario de la independencia de Israel. A través del conflicto en Medio Oriente, con los ataques entre Israel e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, hizo que muchos duden de si es viable este segundo viaje a territorio hebreo en menos de un año: "Es una posibilidad de viaje posible", expresó una fuente oficial sobre el tema. Lo que pase con el conflicto bélico va a ser clave para ver si Milei avanza con su plan de mudar la embajada argentina a Jerusalén, una movida que también tiene sus trabas legales por la ley 14.025 de 1951, que fija la sede diplomática en Tel Aviv.