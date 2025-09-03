Moreno: hirieron a un periodista de un botellazo durante el acto de Milei

Las primeras imágenes que se conocieron del hecho lo muestran con el rostro completamente ensangrentado, tras sufrir el impacto de un objeto contundente. La agresión se produjo en medio de un clima de extrema hostilidad en las inmediaciones del Club Villa Ángela. Afortunadamente, Mercatante fue atendido de sus heridas que eran superficiales y está fuera de peligro.

Mercatante, que trabaja como cronista para el programa "Desayuno Americano", que conduce Pamela David, fue atacado aparente por militantes que se encontraban en el lugar. "Voló una botella y me pegó en la cara", dijo a los medios.

El gravísimo episodio de violencia se enmarca en una escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa por parte del oficialismo.

"Esto es lo que pasa cuando el presidente dice que 'no odiamos lo suficiente a los periodistas'", señalaron colegas del cronista agredido al repudiar el hecho.

El evento está precedido por amenazas de dirigentes locales y una advertencia formal del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre "graves riesgos".

En respuesta a las advertencias y amenazas previas, se desplegó un operativo de seguridad de una magnitud inédita para un acto de campaña en el conurbano. El predio del Club Villa Ángela y sus alrededores se encuentran virtualmente "blindados" por un anillo de seguridad compuesto por múltiples fuerzas.

El acto se da en medio de los escándalos por los audios de corrupción que involucran al círculo íntimo del Presidente y a días de una elección clave en la provincia de Buenos Aires.