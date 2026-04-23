Peter Thiel le preguntó a Milei cómo seguirá el liberalismo en Argentina

“No puedo replicar los elogios que tuvo a los que estamos haciendo”, aseguró y dijo que en la reunión en el marco del encuentro “un anarcocapitalista que encuentra a otro anarcocapilasita”, dijo Mile, quien estuvo acompañado en la reunión por el Canciller Pablo Quirno.

Con respecto a cuál fue su respuesta, señaló: “Le conté que una cosa es la gestión, que subió el PBI, que bajó la inflación, que sacamos 14 millones de personas de la pobreza. Y está el rol de la política. Le expliqué que un partido distrital en Argentina puede estar diez años" para tener reconocimiento en todo el país, pero "mi hermana en seis meses armó uno nacional, y ganamos dieciséis de los veinticuatro en la última elección” legislativa.

“La política es clave. Si no está la estructura para que la gente lo vote tampoco funciona. Y lo que le dije es que lo que garantizaba el resultado a largo plazo es la batalla cultural”, destacó Milei.

“Cuando hablamos de la batalla cultural me planteó el tema del impuesto a la riqueza. Más allá de la cuestión técnica, hay que preguntarse es si la envidia está bien o mal. Y está mal”, explicó.

“El problema que surge es que ese impuesto tiene doble imposición. Es aberrante. ¿Por qué quieren gravar a los ricos y súper ricos? Tiene una clara manifestación de envidia y es muy grave. Los que generan riqueza y ganan dinero, si no hay nada raro en el medio, son héroes, benefactores sociales”, aseguró.

“Quedó muy impactado con eso. También hablamos de los límites del anarcocapitalismo y los límites del Estado”, dijo Milei.

image El empresario entrando a Casa Rosada para reunirse con Javier Milei.

Quién es Peter Thiel, el poderoso magnate tech

Peter Thiel es conocido por ser cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo ubicó como uno de los principales capitalistas de riesgo del mundo. Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.