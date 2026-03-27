Qué dijo la secretaria del piloto que vendió el vuelo de Adorni en un avión privado

De todos modos, no fue la primera vez que Grandio se contactó con ella luego de que el polémico vuelo tomara dominio público. Tossi señaló que el periodista ya la había llamado varias veces “muy nervioso” por el tema, informaron fuentes judiciales.

Además, agregó que Grandio era un cliente regular de la empresa broker del piloto Issin y que, cuando comenzaron las conversaciones por el viaje, les dijo que quería invitar a una familia a su propiedad en Punta del Este, y después de haber acordado el monto, le dijo que sus invitados eran Adorni y su familia.

image

También aportó imágenes de conversaciones con Grandio sobre las tratativas. Según la versión que brindó ante la Justicia, el periodista amigo de Adorni no quería facturar el viaje, pero desde la empresa le dijeron que eso no era posible.

Esa factura, de 3.000 dólares, se hizo el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni dio a conocer en LN+ el vuelo, tres semanas después de realizado.

En su declaración ofreció datos precisos respecto al precio final del vuelo de vuelta. En línea con la declaración que hizo su jefe ayer, explicó que hubo un descuento para Grandio de 1.800 dólares sobre el total del monto.