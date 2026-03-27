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Qué dijo la secretaria del piloto que vendió el vuelo de Adorni en un avión privado

Vanesa Tossi declaró en Tribunales que el viaje del jefe de Gabinete y su familia desde Punta del Este lo pagó Marcelo Grandio y complicó al Jefe de Gabinete.

Vanesa Tossi, la secretaria del piloto Agustín Issin Hansen, declaró este viernes en los tribunales de Comodoro Py, ratificó las palabras que había dicho su empleador , quien a su vez le pidió que no emitieran factura por ese servicio, y complicó a Jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La secretaria, que habría escoltado a Adorni al bajar del avión, llegó al juzgado de Lijo, en el tercer piso de Comodoro Py, a las 8:30 y declaró por más de tres horas. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa.

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Mientras que en plena declaración en Tribunales Tossi recibió un llamado y un mensaje de Grandio. “Vane, ¿podés hablar?”, decía el chat, según pudieron reconstruir los medios, y el curioso hecho quedó registrado en las actuaciones de la causa.

De todos modos, no fue la primera vez que Grandio se contactó con ella luego de que el polémico vuelo tomara dominio público. Tossi señaló que el periodista ya la había llamado varias veces “muy nervioso” por el tema, informaron fuentes judiciales.

ADEMÁS: Adorni no pagó: lo confirmó el piloto que lo trajo de Punta del Este

Además, agregó que Grandio era un cliente regular de la empresa broker del piloto Issin y que, cuando comenzaron las conversaciones por el viaje, les dijo que quería invitar a una familia a su propiedad en Punta del Este, y después de haber acordado el monto, le dijo que sus invitados eran Adorni y su familia.

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También aportó imágenes de conversaciones con Grandio sobre las tratativas. Según la versión que brindó ante la Justicia, el periodista amigo de Adorni no quería facturar el viaje, pero desde la empresa le dijeron que eso no era posible.

Esa factura, de 3.000 dólares, se hizo el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni dio a conocer en LN+ el vuelo, tres semanas después de realizado.

En su declaración ofreció datos precisos respecto al precio final del vuelo de vuelta. En línea con la declaración que hizo su jefe ayer, explicó que hubo un descuento para Grandio de 1.800 dólares sobre el total del monto.

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