Rodríguez Larreta: "El candidato a Presidente es Macri"

Ayer, tras la fuerte subida del dólar y la escalada del riesgo país, al punto de llegar a un nuevo récord, se habían sembrado dudas sobre qué iba a pasar con las candidaturas.

"No soy un experto en mercados, pero lo que sucedió ayer viene sucediendo hace varios meses, que el dólar sube y después baja. Si vos mirás desde que se acordó con el Fondo, el dólar se ha mantenido estable y la inflación ha sido mucho mayor", analizó Rodríguez Larreta en diálogo con radio La Red.

Con la subida del riesgo país, ayer Macri aseguró que esto se debía a que existe el temor, por parte de los inversores, a que los “argentinos decidan regresar al pasado”, haciendo alusión al kirchnerismo.

Larreta se refirió a esto pero remarcó, convencido: "Los argentinos no quieren volver atrás, podemos vernos en el espejo de Venezuela de hacia dónde íbamos y más allá de que la ex Presidenta Cristina Kirchner pueda tener una base de apoyo importante, yo creo que eso no es mayoritario".