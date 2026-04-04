Se fue de la Argentina el máximo representante diplomático de Irán

pablo quirno Pablo Quirno, canciller argentino.

En el plano oficial, también se indicó que las manifestaciones del régimen iraní implican una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional. En ese contexto, la medida diplomática fue presentada como una respuesta institucional frente a lo que calificaron como agravios.

La tensión se inscribe en un escenario geopolítico más amplio, marcado por el alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel, países enfrentados militarmente con Irán desde fines de febrero. Para la Casa Rosada, la salida del diplomático representa un paso previo a una eventual ruptura de relaciones.

gobierno Iraní

Desde Teherán, las autoridades advirtieron que la decisión argentina “perjudica seriamente las relaciones bilaterales” y la calificaron como un “error estratégico”. También sostuvieron que el Gobierno argentino se alineó con intereses internacionales que consideran hostiles.

Pese a las críticas, el Ejecutivo reafirmó su postura al recordar que dirigentes vinculados a la Guardia Revolucionaria, como Ahmad Vahidi, cuentan con pedidos de captura internacional por su presunta participación en el atentado a la AMIA de 1994.

El episodio consolida un deterioro acelerado del vínculo entre ambos países, en un contexto de creciente polarización internacional. La salida del diplomático iraní configura uno de los puntos más altos de tensión en la relación bilateral en las últimas décadas.