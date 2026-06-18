Victoria Villarruel desafía a Javier Milei y estará en el acto por el Día de la Bandera

Así en la foto como en la relación: Milei y Villarruel, cada uno por su lado. Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a compartir un acto en uno de los peores momentos de su vínculo político.

Precisamente, el mandatario se mostrará con el ministro coordinador en medio de los rumores de renuncias y de salida del cargo, a raíz de los movimientos en la causa judicial y la presentación de su declaración jurada.

Más allá de confirmar su asistencia al acto en Rosario, Villarruel expresó desde sus redes sociales que tiene “más verdades para decir”, pero que considera que “no están preparados para escucharlas”.

Por lo pronto, días atrás renovó sus críticas contra el jefe de Gabinete por los argumentos que dio sobre su patrimonio y la declaración jurada. “¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario de la red social X. La respuesta fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.