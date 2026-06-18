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Victoria Villarruel desafía a Javier Milei y estará en el acto por el Día de la Bandera

La Vicepresidenta confirmó que estará presente en Rosario y lo hará a pesar de no haber sido invitada por el Gobierno. Su vínculo con el líder de La Libertad Avanza atraviesa uno de los peores momentos.

Pese a no haber sido incluida en la lista de invitados del gobierno, la vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que irá a Rosario para participar en el acto por el Día de la Bandera, en un gesto que marca un desafío hacia la Casa Rosada e implica otro choque con Javier Milei, en uno de los peores momentos del vínculo político entre ambos.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, publicó la titular del Senado en sus redes sociales. Fue en respuesta al mensaje de una usuaria que le pedía asistir al acto oficial.

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Desde el entorno de Villarruel aseguraron que fue convocada por el Ejecutivo de Santa Fe y el municipio de Rosario, encargados de la organización del evento. Aún no está claro cómo se ubicarán en torno al Monumento a la Bandera. “El tema de los lugares se irá viendo. Le preocupa poco a ella”, dijeron en el entorno de la vicepresidenta.

Así en la foto como en la relación: Milei y Villarruel, cada uno por su lado.
Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a compartir un acto en uno de los peores momentos de su vínculo político.

Javier Milei y Victoria Villarruel volverán a compartir un acto en uno de los peores momentos de su vínculo político.

Precisamente, el mandatario se mostrará con el ministro coordinador en medio de los rumores de renuncias y de salida del cargo, a raíz de los movimientos en la causa judicial y la presentación de su declaración jurada.

Más allá de confirmar su asistencia al acto en Rosario, Villarruel expresó desde sus redes sociales que tiene “más verdades para decir”, pero que considera que “no están preparados para escucharlas”.

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Por lo pronto, días atrás renovó sus críticas contra el jefe de Gabinete por los argumentos que dio sobre su patrimonio y la declaración jurada. “¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario de la red social X. La respuesta fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.

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