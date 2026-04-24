Kicillof asume la presidencia del PJ bonaerense

En el marco de la lista de unidad, la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermín ocuparán las vicepresidencias, mientras que el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quedará a cargo de la Secretaría General.

Kicillof asumirá así el liderazgo del principal partido de la provincia más grande del país, en un contexto donde el peronismo busca reorganizarse tras las últimas derrotas electorales y redefinir su estrategia de cara al futuro.

La conducción partidaria será clave para articular el armado político en el territorio bonaerense.

La nueva etapa del PJ bonaerense se inicia en medio de tensiones internas que, si bien fueron contenidas en una lista de consenso, siguen latentes dentro del espacio.

En ese marco, la llegada de Kicillof a la presidencia partidaria aparece como un intento de consolidar su liderazgo y proyectarse a nivel nacional, con vistas a las elecciones presidenciales del 2027.