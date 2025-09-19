Racing festejó ante Huracán y llega entonado al clásico con Independiente

El primer gol llegó a los 22 minutos de la etapa inicial, cuando el colombiano Duván Vergara sorprendió con un remate bajo y lejano que descolocó a Hernán Galíndez y se metió contra el palo derecho. El tanto cambió el desarrollo del partido: Huracán, que había tenido una chance clara con Juan Bisanz mano a mano, se vio obligado a tomar la iniciativa y dejó espacios atrás.

El “Globo” intentó reaccionar. A los 34 minutos, Favio Pereyra tuvo el empate con un remate alto dentro del área, y poco después Bisanz volvió a quedar de frente al arco, pero otra vez falló en la definición. El arquero Facundo Cambeses fue determinante para sostener la ventaja: primero tapó un cabezazo de Bisanz en el segundo palo y después, con una volada, desvió un córner que parecía gol.

En el complemento, Racing buscó liquidar el pleito de contraataque. Balboa exigió a Galíndez en el arranque, mientras que Huracán respondió con un zurdazo de César Ibáñez que pasó cerca. El local generó peligro con un tiro libre de Miljevic y un cabezazo de Gabriel Alanís, pero siempre encontró la respuesta firme de Cambeses, figura indiscutida del partido.

El desenlace llegó en los minutos finales. En una contra iniciada por Elías Torres, que falló en el mano a mano, el rebote le quedó servido a Matías Zaracho. El volante no perdonó y sentenció el 2-0 definitivo para la “Academia”, que festejó en Parque Patricios y sumó su segunda victoria consecutiva.

Con este resultado, Racing alcanzó el noveno puesto de la Zona A, con 10 puntos, a dos de Huracán, que quedó octavo con 12. Ahora, el equipo de Costas afrontará un desafío mayor: el clásico contra Independiente, que se disputará el próximo domingo 28 de septiembre a las 15:15 en el Cilindro de Avellaneda. El “Globo”, por su parte, buscará recuperarse en Mendoza, cuando visite a Independiente Rivadavia el mismo domingo a las 19:30.

El triunfo académico no solo refuerza la confianza del plantel alternativo, sino que también enciende la ilusión de llegar con buen ánimo al partido más esperado por los hinchas, donde se pondrá en juego algo más que tres puntos.

Síntesis del partido:

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Agustín Urzi, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Leonardo Sequeira. DT: Frank Kudelka.

Racing: Facundo Cambeses; Santiago Quirós, Marco Di Césare, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Alan Forneris, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Adrián Balboa y Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 22m. Duván Vergara (R).

Gol en el segundo tiempo: 46m. Matías Zaracho (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Emmanuel Ojeda por Leonel Pérez (H); 15m. Matías Zaracho por Luciano Vietto (R) y Tomás Conechny por Duván Vergara (R); 20m. Gabriel Alanís por Agustín Urzi (H); 27m. Santiago Sosa por Alan Forneris (R) y Elías Torres por Adrián Balboa (R); 31m. Eric Ramírez por Leonardo Gil (H) y Ramón Ábila por Leonardo Sequeira (H); 34m. Franco Pardo por Santiago Quirós (R).

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Álvaro Carranza.