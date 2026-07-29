San Juan: cayó un helicóptero que iba a combatir incendios y murieron los 7 tripulantes

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las identidades de los fallecidos: se trata del comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la AFE Andrés y Rodrigo Aimeta.

Medios provinciales informaron que la aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, y desde el aire se habrían observado tres cuerpos.

El mensaje del gobernador Marcelo Orrego

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, se refirió a la tragedia en sus redes sociales y escribió: “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”.

“Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de todas las víctimas en este momento de inmenso dolor. Acompañamos a cada uno de sus seres queridos. El Gobierno de San Juan se pone a disposición de las familias afectadas y trabaja junto a los organismos correspondientes para brindar toda la asistencia necesaria”, agregó.