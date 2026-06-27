Transporte, alquileres y prepagas: los aumentos que se vienen en julio

Las subas impactarán en los presupuestos de las familias argentinas. En el caso de los colectivos, los incrementos serán en la Ciudad y el Conurbano. También habrá actualizaciones en las facturas de luz y gas.
Julio llegará con una nueva actualización de precios regulados y servicios esenciales que impactará en los presupuestos familiares. Durante el séptimo mes del año habrá aumentos en el transporte, las cuotas de medicina prepaga, los alquileres, los colegios privados y los servicios públicos.
Las subas se implementarán luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una inflación del 2,1% correspondiente a mayo, y sobre esa referencia se activarán distintos mecanismos de actualización tarifaria previstos tanto por organismos públicos como por contratos del sector privado.
Por ejemplo, aquellos que alquilaron bajo la vieja Ley de Alquileres deberán afrontar en julio incrementos al 31,54% anual en los valores a pagar, a partir del Índice de Contratos de Locación (ICL) que realiza el Banco Central (BCRA) sobre la base de la inflación y los salarios. Quienes ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tomarán como referencia la inflación acumulada ya sea trimestral 8,1%; cuatrimestral 11%; o semestral con el 16,7%.
Los usuarios de colectivos en la provincia de Buenos Aires enfrentarán un aumento del 4,1% a partir del 1° de julio, por lo que el boleto mínimo pasará a costar $1.057,25, mientras que el tramo de tres a seis kilómetros tendrá un costo de $1.189,39, el de seis a 12 km $1.321,55 y los recorridos de 12 a 27 km llegarán a $1.585,89.
Este aumento se basará en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.
En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los viajes en colectivo de hasta tres kilómetros pasarán a costar $822,18 y en cuanto al subte, el pasaje subirá de $1.558 a $1.621 con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541.
Por el lado de la salud, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.
En cuanto a las tarifas de servicios, las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.
Asimismo, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal, al tiempo que las facturas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.