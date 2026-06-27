Transporte, alquileres y prepagas: los aumentos que se vienen en julio

Este aumento se basará en el mecanismo de actualización de tarifas que sigue la inflación más un adicional de dos puntos porcentuales.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, los viajes en colectivo de hasta tres kilómetros pasarán a costar $822,18 y en cuanto al subte, el pasaje subirá de $1.558 a $1.621 con SUBE registrada, mientras que quienes no tengan la tarjeta nominalizada deberán abonar $2.541.

Por el lado de la salud, al menos cinco empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus clientes las subas previstas para las cuotas de julio de este año, que en la mayoría de los casos serán superiores a la inflación, ya que los incrementos estarán en torno al 2,9%, luego de que el sector volviera a estar desregulado tras el acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno nacional.

Aumento en prepagas Los incrementos en la medicina prepaga estarán en torno al 2,9%.

En cuanto a las tarifas de servicios, las facturas de luz del AMBA registrarán un nuevo ajuste en julio, en línea con el esquema de actualización mensual que aplican Edenor y Edesur en base a los índices de precios, por lo que la actualización del servicio eléctrico de junio a pagarse en julio tendrá una suba promedio del 1,5%.

Asimismo, las facturas de gas registrarán un aumento promedio del 2,81% en todo el país, en un mes de mayor consumo por la estacionalidad invernal, al tiempo que las facturas de agua y cloacas de AySA subirán un 3% para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense.