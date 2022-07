Claudio Graf: "Me voy dolido de Independiente"

claudio-graf_862x485.webp

Graf decidió acompañar a Montenegro porque fue él quién lo llevó como técnico de la Reserva, antes de que se le presente la oportunidad de dirigir a la Primera por la salida de Eduardo Domínguez.

"Si hay gente que decide irse de un club tan lindo como Independiente, es que cosas pasan. En mi caso me voy dolido porque veníamos trabajando para lo que me habían contratando con chicos que tienen una proyección muy buena en Reserva. Nos duele abandonar eso y la cuenta no es muy difícil. Pero el Rolfi nos llamó para trabajar y estaba al lado nuestro. Si él decidió irse con su secretaria, nosotros no tenemos nada más que hacer", comentó tras presentar la renuncia.

Apenas tres partidos llegó a dirigir en Independiente de manera interina: el empate 0 a 0 con Rosario Central y las caídas 2 a 1 con Defensa y Justicia y 1 a 0 con Atlético Tucumán. Sólo sacó un punto de los nueve en juego, un comienzo flojo, como viene el equipo hace tiempo...

Juan José Serrizuela, entrenador de la Cuarta División, estará al mando del equipo el próximo lunes cuando el Rojo visite a Colón, en un partido correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional. Estaba también la posibilidad de que lo hiciera Santiago Rodríguez, Coordinador de las Inferiores, algo que luego fue descartado.