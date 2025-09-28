Racing se cruza con Independiente en el clásico de Avellaneda: hora, TV y formaciones

El equipo de Gustavo Costas llega a este duelo en un momento ideal, ya que viene de ganarle 1-0 a Vélez para cerrar un 2-0 global y meterse en las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años. La Academia acumula cuatro victorias consecutivas, ya que, además de los dos triunfos ante Vélez, también derrotó 2-0 a San Lorenzo y a Huracán por el mismo resultado en el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1972134535723946018&partner=&hide_thread=false ¡SI YO POR VOS DARÍA LA VIDA!



¡Nos vemos todos en casa! pic.twitter.com/vZminYQn7O — Racing Club (@RacingClub) September 28, 2025

Pese a la buena racha, Racing marcha duodécimo en la Zona A del torneo local con sólo diez puntos, por lo que necesita seguir sumando de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. "Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, en nuestro equipo y obviamente tenemos un plan para el partido del domingo. Es un clásico y eso lo hace distinto a todos”, dijo Santiago Sosa en conferencia de prensa.

De cara a este encuentro, Racing no podrá contar con Juan Nardoni, que sufrió un desgarro en el último partido ante Vélez; lo reemplazará Bruno Zuculini. Además, Santiago Solari, de grandes actuaciones en los partidos importantes, será resguardado debido a que llegaba con lo justo físicamente.

Independiente, por su parte, tuvo un comienzo negativo en el Clausura, donde todavía no pudo ganar y ocupa la última posición de la Zona B con apenas cuatro puntos. Esta mala racha, que se extendió a los 11 partidos sumando la derrota ante Belgrano en Copa Argentina y la polémica serie ante Universidad de Chile en la Sudamericana, provocó la renuncia de Julio Vaccari y la posterior llegada de Gustavo Quinteros, que tendrá un durísimo debut nada más y nada menos que en el clásico de Avellaneda.

La principal ausencia en el Rojo pasa por la defensa, debido a la lesión de Sebastián Valdéz, que será reemplazado por Franco Paredes. "En cualquier situación, siempre la motivación es muy alta por lo que representa ese partido y lo vivimos de esa forma”, dijo el arquero Rodrigo Rey.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Franco Paredes, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Santiago Montiel; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Horario: 15:15.

TV: TNT Sports y ESPN Premium.